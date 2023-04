Hitul petrecerilor, aşa cum este cunoscută piesa de referinţă a celor doi concurenţi, le-a dat mari bătăi de cap încă de la primele repetiţii.

„Ne-am bucurat foarte mult când am primit provocarea, e un moment colorat şi o piesă cu mult ritm, dar trebuie să recunoaştem că refrenul ne-a dat ceva de furcă!”, a dezvăluit Nicole, în vreme ce Juno a completat: „A durat puţin până am văzut din piesă, până am găsit împărţirea textului ca să îl putem reţine, căci altfel nu cred că reuşeam, dar apoi chiar ne-am distrat!”, a mai spus concurentul care s-a văzut nevoit să bifeze un nou travesti pe scena transforming show-ului de la Antena 1.

„Dacă săptămâna trecută am avut Eminem și eram relaxat, pentru că aveam rap… acum, culmea, sunt și mai relaxat!“, a mai spus artistul.

La rândul ei, Crina Mardare, profesoara de canto „Te cunosc de undeva!”, s-a declarat încântată de momentul celor doi: „E o piesă care îl are un vino-ncoa… te agață cumva“, iar Adriana Trandafir, profesoara de actorie, a completat: „Cred că va fi un moment foarte, foarte colorat, foarte frumos! De abia aștept platoul!“.

Cum se vor descurca cei doi, dar şi ceilalţi concurenţi cu provocările primite la ruletă, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie a show-ului, sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

Cine sunt concurenţii sezonului 19 „Te cunosc de undeva!”

Cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, show ce e difuzat în fiecare sâmbătă de la 20.00, a adus pe scenă 8 cupluri de artişti în mare formă. CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon.

„Am un mix de emoţii referitor la participarea noastră! Tot ce pot să spun este că, într-adevăr, va fi cea mai mare provocare pe care o vom experimenta. Personal, vin cu gândul să mă distrez, dar evident că voi avea emoţii. Perioada aceasta este plină de provocări şi pe plan personal. Fiind amândoi perfectioniști, sper ca eu şi Damian să nu ne pierdem fun-ul, mai ales că suntem doi oameni liberi, doi artişti care şi-au făcut întotdeauna filmul!”, a declarat Cristina Stroe, partenera lui Damian Drăghici, înainte de începerea show-ului.

„«Te cunosc de undeva!» arată pentru mine ca o perioadă extraordinară de antrenament, dezvoltare şi descoperire artistică. Sunt convins că voi întâmpina momente şi situaţii în care n-am mai fost vreodată şi care totodată mă vor „împinge” să evoluez. Şi clar vom râde mult! Sunt foarte fericit că fac echipă cu Nicole Cherry, vom rupe tot!”, a declarat Juno, partenerul lui Nicole Cherry.

La rândul său, Radu Ţibulcă, coechipierul lui CRBL, spune: „Eu am fost adus ca să fac show, nu ca să stârnesc piele de găină prin interpretările mele vocale! Cu siguranţă voi încerca să dau tot ce pot eu mai mult şi mă voi strădui cât mai tare să duc performanţa vocală la un nivel… încât să nu se spargă obiectele prin casele celor care ne vor urmări!

Nu mi-e frică de un rol de travesti, acolo e măiestria şi deopotrivă amuzamentul. Sunt o persoană competitivă, am şi motivaţii, ca de exemplu să nu fac umbră pământului degeaba şi îmi voi da silinţa, alături de CRBL, care este un artist talentat, să fim cât mai buni!”. „Am fost mega încântată când am primit această propunere. Cunosc foarte bine show-ul,«Te cunosc de undeva!» este un format super fun, curat şi totodată unul care te ajută foarte mult să te dezvolţi ca artist. Abia aştept să văd ce provocări ne rezervă, mai ales că eu cred foarte mult în echipa noastră!”, a spus şi Misha, partenera Amnei din acest sezon.

