Nicoleta Dragne este mama unui băiețel, pe care îl crește singură, după ce s-a despărțit de tatăl acestuia, fostul soț al Mădălinei Pamfile.

„Eu nu am o problemă cu Mădălina, nu am avut nici în trecut. Ei au fost împreună acum mulți ani, eu l-am cunoscut pe el la trei ani și ceva distanță după ce au divorțat. N-ar fi avut de ce să fie ceva”, a spus Nicoleta Dragne, la „Detectorul de minciuni”, potrivit Wowbiz.

„Eu îmi cresc copilul singură acum. Sunt o femeie puternică. Mă ajută mama ocazional, în rest nu. Stau eu sau Alin când vine în București. Noi nu mai suntem împreună. El se implică în creșterea copilului, s-a implicat de când am născut. Este un tată implicat, din toate punctele de vedere.

Mă ajută cu tot. Relația s-a rupt între noi, noi nu ne-am mai înțeles. Eu n-am simțit că ne-am despărțit din cauza copilului, pentru că eu nu m-am schimbat după ce an născut. Noi ne-am cunoscut și eu am rămas însărcinată foarte repede, nu am avut câțiva ani în spate, să ne cunoaștem.

Practic a venit totul repede așa. Nu regret nimic. Facem tot ce trebuie pentru copil”, a mai spus Nicoleta Dragne, în emisiunea prezentată de Oana Radu.

