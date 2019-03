În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, Nicoleta Guță a vorbit despre operația de micșorare a stomacului pe care a făcut-o în urmă cu trei ani. De atunci, artista a dat jos 32 de kilograme.

„M-am operat acum trei ani şi nimic mai mult. Trebuia să rămân la 58, mai slăbisem, acum am 53-54 de kilograme. Mi-am schimbat toată garderoba…

Aş fi vrut să îmi fac operaţie la sâni şi îmi este frică. Mai bine rămân aşa. Am o piele foarte bună, nu am făcut nici masaj nimic. Mă trag din viţa tatălui meu.

Am slăbit cam 32 de kilograme. Mănânc de toate, dar câte puţin. Eu mănânc şi dulciuri. Cu ciocolata mai greu, că-mi este rău. Cu apa mai greu, aproape deloc”, a declarat Nicoleta Guță.

Fiica manelistului Nicolae Guță a făcut și dezvăluiri din viața sa. Ea a povestit despre cum s-a căsătorit pentru prima oară la vârsta de 12 ani și despre traumele pe care le-a trăit alături de partenerul de viață.

„La 12 ani am avut primul soţ, cu care am şi copii. Eu vorbisem cu el, el m-a luat şi am fugit. Aşa erau timpurile, gândirea părinţilor. El era mai mare, lucra, toată perioada aia mi s-a şters din minte. Aveam 12 ani, nici nu conştientizam bine. Îmi pare bine că am uitat-o, nu mai vreau să-mi amintesc. Este tatăl copiilor mei, îl respect, dar nimic mai mult. Sunt cinci ani de când ne-am despărţit…

Noaptea nunţii a fost ceva ce nu doresc nimănui. Nici el, chiar dacă era mai mare, nu era pregătit să se căsătorească, nu se aştepta ca toate să fie aşa pripite. A venit un domn şi mi-a adus un buchet de flori, m-a sărutat pe faţă şi lui i-a sărit ţandăra. Nu mai ştiu ce mi-a zis, mi-a dat o palmă, s-a stricat toată nunta, e s-a dus la hotel. Nici nu o pot numi nuntă. Am rămas marcată. Eu nu am fost obligată să mă mărit.

Primul copil l-am avut la 14 ani. A fost foarte greu. Mama m-a ajutat. Cu toate astea, mulţumesc lui Dumnezeu că dacă nu ar fi fost ei… Erau certuri, discuţii. Era foarte gelos. Eu nu am luat nicio decizie…

…Eu am fugit că luasem bătaia de la tata, m-a dat afară. Nu m-am împăcat cu el şi asta a fost. Credeam că lucrurile pot fi calmate, să mă lase să stau acasă fără să aduc pe cineva. M-am împăcat cu tata când a venit el să mă caute”, s-a confesat Nicoleta Guță, potrivit spynews.ro.

Citește și: VIDEO | Cum ne este deturnată atenția și de ce trebuie să ne temem în următoarea campanie electorală? Interviu cu cercetătorul James Williams, fost strateg Googl