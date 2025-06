În vârstă de 18 ani, Nicolle Fota trăiește o poveste de iubire cu designerul Cătălin Botezatu, care are 58 de ani. Absolventă a Colegiului Național Aurel Vlaicu din Capitală, la profilul științe ale naturii, tânăra fotomodel dă Bacalaureatul săptămâna aceasta și se concentrează la viitorul ei, se gândește să dea admitere ori la facultatea de Medicină, ori la Actorie.

Relația lui Nicolle Fota cu Cătălin Botezatu

„Este o perioadă foarte stresantă pentru mine, implică un efort considerabil și este o etapă foarte importantă pentru viitorul meu. Am ales să îmi prioritizez, pentru o perioadă scurtă de timp, studiul”, a declarat Nicolle Fota pentru Spynews.ro.

Paralel cu examenul ei de Bacalaureat, în presă au apărut speculații că Nicolle Fota și Cătălin Botezatu s-ar fi despărțit. Pentru prima oară, ea a comentat zvonurile: „În toată această agitație cu bacalaureatul, am auzit și niște speculații. Eu l-am sunat pe Cătălin și l-am întrebat: «Ne-am despărțit? Ce se întâmplă?»

Ne-am amuzat amândoi de acest subiect. Însă nu este cazul de așa ceva. Această decizie, de a mă retrage temporar din aparițiile mondene, nu are legătură cu viața mea personală sau cu relația mea. Este strict alegerea mea, pentru viitorul meu”, a mai declarat iubita lui Cătălin Botezatu.

Ce carieră vrea să urmeze Nicolle Fota

Având în vedere perioada solicitantă prin care trece, Nicolle e susținută de Cătălin Botezatu, care are cele mai mari emoții. „Cătălin are mai multe emoții decât mine și așteaptă cu nerăbdare să se termine această perioadă. M-a sfătuit să mă concentrez pe ceea ce am de făcut, să învăț și să nu-mi mai aglomerez programul. El este stresat și din punct de vedere al facultății, pentru că urmează admiterea”, a mai adăugat manechinul.

Nicolle Fota a confirmat că se pregătește intens pentru admiterea la Medicină, după ce a aflat din mediul online despre dorința iubitului ei, Cătălin Botezatu, legată de această alegere. Tânăra ia în calcul și o carieră în actorie, pregătindu-se simultan pentru ambele examene.

„Am aflat din mediul online că iubitul meu, Cătălin Botezatu, își dorește să dau la Medicină. Deja mă pregătesc pentru admitere. Am analizat toate avantajele și dezavantajele, pentru că asta implică, totuși, mulți ani de muncă și trebuie să te dedici.

Îmi place această latură, Medicina, dar rămâne valabilă și actorie. Astfel, încerc să le fac simultan. Nu știu dacă voi reuși, dar mă pregătesc și pentru admiterea la actorie. Dacă, pe viitor, nu voi face față, voi renunța la una dintre ele”, a mai spus Nicolle Fota.