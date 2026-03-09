Nicu Grigore s-a accidentat în timpul probei de duel cu Adrian Kaan. Genunchiul de la piciorul stâng a trosnit, iar concurentul a urlat la propriu din cauza durerii. În cele din urmă, acesta a ajuns pe patul de spital și a făcut mai multe investigații medicale.

Concurentul declarase de multe ori că nu vrea să părăsească emisiunea în acest mod, spunând că este dispus să se întoarcă, dacă medicii îi vor permite acest lucru. Din păcate, Nicu Grigore nu mai poate să continue concursul, astfel că aseară și-a luat rămas bun de la colegii lui. Adi Vasile i-a stins flacăra.

„Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă, dar per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a declarat Nicu Grigore, la Survivor.

„Aș vrea, dacă îmi permiteți, să ofer, și face ce vrea cu ea, lui Kaan această imunitate”, a declarat Nicu Grigore.

Adrian Kaan a fost eliminat de la „Survivor România” 2026, în ediția de duminică, 8 martie, după un duel dur cu Alberto Hangan. Cei doi au intrat în luptă în urma votului concurenților și a numirii Loredanei Pălănceanu, concurenta care a deținut colanul de imunitate.

