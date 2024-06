Cântărețul Nicu Paleru a debutat pe ritmuri indiene, astăzi fiind unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică de petrecere. Piesa „Eu beau vinul cu borcanul” este și astăzi, la peste două decenii de la lansare, ascultată la petreceri, iar duetele cu Emilia Ghinescu au făcut furori la nunțile românilor.

De-a lungul carierei sale, Nicu Paleru a lansat a lansat nenumărate piese și albume. În ceea ce privește viața lui personală, el se află la a doua căsătorie și are o fiică. Prin intermediul celor 40 de întrebări adresate lui Nicu Paleru în ediția de duminică a emisiunii, difuzată imediat dupa reality show-ul „Insula de 1 milion”, telespectatorii vor putea afla de câtă putere are nevoie artistul pentru a se remarca, cum vede el astăzi celebritatea, dar și de câte ori „borcanul lui Nicu Paleru a fost plin cu pelin”.

Nicu Paleru: „Voiam eu să mai fac și alte afaceri, să mă duc în alte domenii de activitate”

„Câți bani ați câștigat din casete?”, „Câți bani ați pierdut la jocurile de noroc?”, „De ce ați divorțat?”, „Cât de îndrăgostit ați fost de Emilia Ghinescu?”, „Care este cel mai mare regret al dvs.?”, sunt doar câteva dintre întrebările adresate lui Nicu Paleru în ediția de duminică a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Până atunci, un clip video de promovare a emisiunii a fost lansat, artistul a oferit deja răspunsul la câteva întrebări. „Câți bani ați pierdut la jocurile de noroc?”, l-a întrebat prezentatoarea pe artist, care a răspuns: „Banii nu s-au pierdut din jocuri de noroc, s-au pierdut din prostia mea și din încrederea mea prea mare”.

Nicu Paleru a făcut referire la perioada prin care a trecut cu ani în urmă, când a pierdut totul și a luat-o de la zero. S-a zvonit că a pierdut banii din cauza jocurilor de noroc, însă a negat. „Problemele erau că din cauza unor decizii proaste și a faptului că voiam eu sa mai fac și alte afaceri, să ma duc în alte domenii de activitate. Adică eu am vrut marea și sarea, le-am vrut pe toate. Am vrut să-mi liniștesc viața. Eram tot numai trist și nu mă recunosc”, mai spunea el într-o altă emisiune, la Antena Stars.

Nicu Paleru a trăit în sărăcie. „Îmi cumpăra de încălțat o dată la un an. Purtam haine de căpătat”

În urmă cu ani de zile, cântărețul Nicu Paleru a vorbit la o emisiune de televiziune de la Antena 1 despre vremurile când era foarte sărac și purta haine de căpătat. „Eu am fost un copil sărac, dar asta nu m-a împiedicat să nu fiu fericit. Chiar dacă nu le aveam pe toate, eram fericit, era altfel atunci. Îmi doream să ajung cineva, să fiu un om împlinit.

Mama îmi cumpăra de încălțat o dată la un an, poate şi mai rar de atât. Câteodată purtam haine de căpătat, sau purtam haine chiar de la sora mea dacă puteam”, a explicat Nicu Paleru. El a vorbit și despre o perioadă din viața sa când a căzut în patima alcoolului.

„S-a întâmplat să mă apuc și de băutură. Da, a fost un an în care am băut, am băut mult. Am zis să beau cât pot, să nu îmi iau eu viața, cât m-o mai ține Dumnezeu pe lumea asta. Da, a fost o formă depresie”, a mai mărturisit Nicu Paleru.

