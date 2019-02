Nimeni nu ar fi bănuit asta despre Jojo și Paul Ipate. Actrița a făcut totul public

De Ziua Îndrăgostiților, Jojo a decis să vorbească despre relația dintre ea și actorul Paul Ipate. Vedeta a dezvăluit amănunte mai puțin cunoscute despre ei.

„Eu și Paul Ipate nu suntem neapărat genul care sărbătorește Ziua Îndrăgostiților, însă eu una, pentru că ador tot ce ține de iubire nu mă pot abține să vă spun „La mulți ani îndrăgostiților!”. Și apropos de îndrăgostiți:

• eu și Paul ne-am cunoscut acum aproape 5 ani într-un context super fain, pe platourile de filmare a unui lungmetraj care încă nu a apărut, dar sperăm să apăra la un moment dat.?

• amândoi suntem moldoveni: Paul din Roman, eu (după bunica mea) din zona Ceahlău, Neamț. Am fost crescuți după aceleași tradiții și principii de viață și asta contează foarte mult.

• el e în zodia Peștilor, eu sunt Taur și se pare că astrele s-au aliniat în așa fel încât, deși suntem două caractere foarte puternice, și când nu ne înțelegem tot ne înțelegem cumva.??‍♀️

• el e mai mult pasăre de noapte, eu de zi. Lui îi place foarte mult să petreacă timpul cu foarte mulți prieteni și în gașcă, eu sunt mai mult genul meditativ și solitar (deși am și eu prietenii mei, normal), dar cumva am reușit se pare să găsim un numitor comun.??

• suntem două firi competitive, însă amândoi încercăm să fim toleranți și mai ales unul cu celălalt

• amândoi adorăm filmele, lectura și călătoriile și bineînțeles locurile unde clima e prietenoasă și caldă

• și încă ceva care ne-a unit: când eram mici amândoi eram fani hip-hop și ne îmbrăcam ca atare și acum suntem iubitori de muzică indie și rock

• el e uneori super morocănos, iar eu excesiv de pozitivă și hiper activă:) Uneori facem schimb de roluri mai ales când se trezește Paul foarte devreme dimineață – odată mi-a vorbit la 5 dimineața într-un aeroport 3 ore despre un afiș!!!?

• copiii noștri ne fac mereu mai buni, mai calmi, mai evoluați, mai sinceri. Avem grijă în cele mai mici detalii împreună de ei și Paul e un tătic grozav!

• mai e ceva de adăugat Paul Ipate? Că nu mai am pagini aici pe instagram:) Voi ce aveți în comun cu jumătatea voastră?

Să sărbatoriți frumos iubirea! La mulți ani! ❤️”, a spus Jojo.

Jojo, pe numele său real Cătălina Grama, este o cunoscută artistă din țara noastră. Vedeta are un băiețel, Achim, din mariajul pe care l-a avut cu Ionuț Grama. Jojo mai are o fetiță, Zora, din povestea de dragoste pe care o trăiește cu actorul Paul Ipate.

