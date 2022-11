Toni (Elena Mogîldea) şi Moni (Roxana Văduva) sunt cele două secretare de la firma lui Petru Vornicu (Ştefan Floroaica). Femei frumoase şi conştiente de calităţile lor, Toni şi Moni ştiu tot ce mişcă în firmă şi totodată sunt persoanele care fac ca veştile să circule repede.

„Este o adevărată bucurie si sunt foarte recunoscătoare să mă întorc pe platoul de filmare, și nu orice platou, ci unul pentru curse de mașini, unde avem parte de multă adrenalină și distracție. Personajul pe care îl interpretez este Antonia, sau cum îi spun prietenii – Toni, secretară în firma VorGroup. O persoană inteligentă, echilibrată și prietenoasă cu toată lumea, devotată muncii sale, echipei și firmei unde lucrează, Toni e mereu pe fază, mai ales că Petru Vornicu poate să fie uneori un şef foarte dificil.

Dacă în plan profesional îi merge bine, nu pot spune acelaşi lucru şi despre viaţa ei personală. E singură şi suferă din cauza faptului că nu şi-a găsit marea iubire, unica distracţie din viaţa ei fiind clubul de bârfă pe care-l are cu ceilalţi angajaţi din firmă. Sunt fericită să reîntâlnesc colegi vechi, să-i cunosc pe cei noi și abia aștept să văd cum evoluează personajul meu și unde o duce povestea serialului!”, a declarat Elena Mogîldea.

Alături de Toni va fi mereu Moni, interpretată de Roxana Văduva: „Îmi place mult personajul meu, o tipă fermă, mereu surprinzătoare şi înzestrată cu o doză de ironie aparte. Moni e mereu pusă la curent cu intrigile din companie și cred că ea și colegii ei din firmă dau culoare serialului. Îmi doream din facultate să fac parte din distribuția unui proiect semnat Ruxandra Ion și mă bucur că am șansa să lucrez cu așa echipă minunată. O să vă placă, vă promit!”, a mărturisit Roxana Văduva.

În strânsă legătură cu cele două secretare de la companie vor fi şi Tică (Bogdan Talaşman) şi Rică (Mihai Mitiţescu), cei doi mecanici din atelier. Tică este un personaj care se vrea şi se crede mereu superior poziţiei lui, încearcă să fie cât mai la modă şi este mereu cu ochii după femei. Deşi a copilărit în acelaşi cartier cu şefii lui, Petru (Ştefan Floroaica) şi Pavel (Alexandru Ion), el nu a făcut şcoală, ajungând doar până la statutul de mecanic. În avântul lui de a urca în grabă cât mai multe trepte pe scara socială, Tică ajunge să facă gafă după gafă, atrăgând asupra lui tot felul de glume.

„Tică este mâna dreaptă, mecanicul de încredere al lui Petru, cel care îl însoțeşte pe acesta în visul şi nebunia mașinilor de curse. Personajul meu este acel om pasionat de meseria lui, acel om pe care îl prinde noaptea la boxe, acel veșnic îndrăgostit de mașinile de curse si de frumoasa Moni, secretara de la firmă.

Sunt foarte bucuros şi onorat să fac parte din acest nou proiect şi îmi doresc foarte mult să fiţi alături de noi şi de povestea noastră!”, a declarat Bogdan Talaşman, în vreme ce partenerul său, Mihai Mitiţescu, a dezvăluit despre personajul lui, Rică: „Ricardo, sau Rică, îmi solicită toate resursele și mijloacele comice pe care le-am lucrat și le-am dobândit de-a lungul timpului. Este un tip extrovertit, pasionat de ceea ce face, corect în raport cu ceilalți oameni cu care intră în contact.

Nu în ultimul rând, Rică este un tip tehnic, dat fiind faptul că este un mecanic foarte bun, lucru pe care nu îl pot spune neapărat despre mine. Până acum nu am avut deloc parte de conjuncturi unde să îmi pot dezvolta și această latură, dar poate că Rică mă va face să prind drag și de acest domeniu. Cine știe? Nu strică niciodată să ai abilități extra! Sunt recunoscător că am ocazia de a lucra cu niște oameni extraordinari și în același timp sunt foarte fericit pentru că mi s-a oferit șansa să particip la realizarea acestui proiect minunat!”.

Despre serialul „Lia”

Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion. Serialul, care va putea fi urmărit în curând la Antena 1, va aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole.

