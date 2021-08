Noi detalii despre divorțul Ronei Hartner de Herve Camilleri. Ce trebuie să facă bărbatul timp de un an. „A greșit foarte mult”

„Nu mi-a plăcut la el faptul că avea aceleași defecte ca și mine. Parcă era oglinda mea! Tot ce îi reproșez lui îmi reproșez eu mie de multe ori. De exemplu, nu îmi plăcea că uneori nu avea credință.

Și mie mi se mai întâmplă acest lucru și mă supăr pe mine. După separare am primit niște semne de la Dumnezeu că trebuie să am mai multă grijă de mine de acum înainte, a declarat Rona Hartner pentru Impact.

„Am primit actul de divorț, însă mi s-au mai dat încă 15 zile să mă mai gândesc.

Probabil au considerat că cele 30 de zile nu îmi sunt suficiente. La începutul lunii septembrie urmează să semnez actele. Am avut o perioadă de cerut iertare și tot așa.

Concluzia este fermă și anume că nu ne mai putem înțelege. Însă, dacă aș avea vreo problemă și m-ar putea ajuta, aș apela la el, am rămas prieteni.

El acum are un an foarte greu, trebuie să facă un an sabatic, așa este la catolici. La prima căsătorie nu a făcut acel an sabatic și a greșit foarte mult”, a mai adăugat artista.

Citeşte şi:

CSM: cazuri în care procurorii români anchetează abuzuri sexuale asupra unor copii de 7 ani drept acte sexuale consimțite!

Poliția din Sibiu cere sursele Libertății, după ce jurnaliștii au publicat un film cu grătarul organizat în pandemie, în curtea școlii de poliție

Larisa Iordache s-a retras din finala de la bârnă, la Jocurile Olimpice, din cauza problemelor la gleznă. Gimnasta a părăsit sala în lacrimi

PARTENERI - GSP.RO Nicolae Mitea a ajuns într-o situație disperată. Ce a ajuns să facă pentru bani: "Vreau o casă ca să supraviețuiesc"

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani primește Monica Gabor după divorțul de Mr. Pink. Surpriză colosală, nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro O adolescentă a murit în momentul în care se iubea într-o maşină cu un bărbat mai în vârstă, în Brazilia

HOROSCOP Horoscop 3 august 2021. Taurii pot descoperi soluții pentru probleme cu care își bat capul de mai multe luni

Știrileprotv.ro Ce a făcut sportiva care a primit nota 0.0 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. VIDEO aici

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE (Publicitate) Câștigă și tu un bilet la UNTOLD. Extragere va avea loc vineri, 6 august! Succes!