Deși părea că au ajuns la o perioadă de liniște, între Selena Gomez și Hailey Bieber au apărut din nou tensiuni. Cele două vedete, legate de-a lungul timpului prin numele comun al lui Justin Bieber, au fost din nou subiect de discuție pe rețelele de socializare după o serie de declarații interpretate ca „înțepături” subtile.

Cele două vedete se „bat” prin intermediul afirmațiilor

Totul a pornit de la un interviu în care Hailey Bieber a fost întrebată despre produsele Rare Beauty, brandul de cosmetice fondat de Selena Gomez, care se vând în aceleași magazine Sephora unde se comercializează și linia ei, Rhode. Soția lui Justin Bieber a răspuns scurt: „Cred că este loc pentru toată lumea”.

Deși răspunsul părea diplomat, în zilele următoare, Hailey Bieber a publicat o altă declarație care a fost imediat interpretată ca o aluzie directă la Selena Gomez. „Nu mă simt în competiție cu oameni care nu mă inspiră. Este mereu enervant să fii comparată cu alte persoane. Nu am cerut asta niciodată”, a spus modelul.

Mesajul a fost completat de o reflecție pe care fanii au considerat-o o justificare subtilă: „Când oamenii vor să te vadă într-un anumit fel și deja și-au creat o poveste despre tine, nu depinde de tine să o schimbi”.

Reprezentanții lui Hailey Bieber au declarat ulterior pentru Page Six că afirmațiile nu erau direcționate către Selena Gomez, însă publicul nu a fost convins.

Selena Gomez, care a preferat mereu să rămână departe de polemici, a reacționat printr-un mesaj simplu, dar ferm, publicat pe Instagram, la story. „Lăsați fata în pace. Poate să spună ce vrea ea”, a scris artista pe un fundal negru.

Cântăreața a continuat cu un mesaj menit să dezamorseze tensiunile: „Nu îmi afectează viața deloc. Este vorba despre relevanță, nu despre inteligență. Fiți buni. Toate brandurile mă inspiră. Există loc pentru toată lumea”.

Reacția Selenei a fost apreciată de fani, care au remarcat tonul matur și pozitiv al mesajului. Internauții au interpretat cuvintele ei ca o încercare de a închide definitiv subiectul rivalității cu Hailey Bieber, un zvon alimentat de ani de speculații și comparații făcute în mediul online.

Relația dintre ele este una complicată

Selena Gomez și Hailey Bieber sunt de mulți ani în atenția publicului, din cauza trecutului lor comun cu Justin Bieber. Cântăreața și artistul au avut o relație intens mediatizată în tinerețe, în timp ce modelul și cântărețul s-au căsătorit în anul 2018.

Deși ambele au încercat în mai multe rânduri să pună capăt speculațiilor, fiecare apariție publică sau postare pare să reaprindă discuțiile. În anul 2023, cele două au pozat împreună la un eveniment monden, încercând să transmită un mesaj de împăcare. Totuși, fanii continuă să le compare și să le analizeze fiecare gest, menținând tensiunile la suprafață.

Chiar dacă niciuna dintre ele nu a dorit un conflict deschis, episodul recent demonstrează că rivalitatea imaginară dintre Selena Gomez și Hailey Bieber rămâne un subiect sensibil pentru fanii ambelor tabere. În ciuda mesajelor de toleranță și bunătate, fiecare nouă declarație riscă să fie interpretată ca o nouă „lovitură” în bătălia tăcută dintre cele două vedete.

