Dorian Popa ar fi făcut marele pas și și-ar fi cerut actuala iubită în căsătorie, semn că este pregătit să își întemeieze o nouă viață alături de ea. Artistul și-ar oficializat intențiile la un an după ce a început relația cu iubita Andreea, moment care i-a luat prin surprindere chiar și pe fanii lui.

Și Claudia Iosif a primit inel de la Dorian Popa

Cu toate că au trecut deja mai bine de doi ani de la despărțirea lui Dorian Popa de Claudia Iosif, după o relație de aproape un deceniu, cei doi au păstrat o relație civilizată, fără scandaluri sau conflicte publice. După ce s-a aflat că Dorian și-a cerut iubita în căsătorie, Claudia Iosif, cunoscută și ca Babs, a vorbit deschis despre acest subiect.

Ea a dezvăluit că, în trecut, și ea a primit un inel de logodnă de la artist după doar un an de relație, însă nu a simțit că este momentul potrivit pentru a merge mai departe cu o căsătorie. „Nu pot să îmi dau cu părerea, pentru că a trecut foarte mult timp. Se fac doi ani de când ne-am despărțit.

Nu vreau să spun ceva nelalocul lui. Și eu am primit un inel în primul an relație și nu am semnat nimic, pentru că eu nu mi-am dorit”, a declarat Claudia Iosif, la emisiunea „Un Show Păcătos” de la Antena Stars.

În ce relații au rămas Claudia Iosif – BABS și Dorian Popa după despărțire

Într-un interviu recent pentru Spynews, Totuși, Claudia Iosif – BABS a precizat că a mai vorbit cu artistul, deoarece au rămas în relații bune, dar nu se sună și nu se vizitează, astfel că nu ar putea spune nimic despre noua lui relație.

„Ne-am despărțit de atâta timp… Nu mai avem nicio treabă. Nu pot să-mi dau cu părerea despre viața omului sub nicio formă, nu e corect, nu e normal. Am rămas în relații ok, dar nu ne sunăm și nu ne vizităm. Am rămas cum e normal după o despărțire. Nu pot să-mi permit să-mi dau cu părerea sub nicio formă despre viața lui. Dacă chiar s-au logodit, atunci bravo lor, să fie fericiți”, a spus Claudia Iosif (Babs) pentru sursa citată.

Artistul se vede alături de Andreea pentru tot restul vieții

În urmă cu doar câteva luni, într-un interviu pe care l-a acordat pentru Știrile Antena Stars, Dorian Popa preciza că relația cu Andreea este una foarte închegată și că speră să trăiască alături de noua iubită până la adânci bătrâneți. „Relația noastră este foarte închegată.

Am fost în Dubai de două ori în ultimele luni. Suntem obișnuiți să ne mai deconectăm și noi: ea – de la practica în spital și eu – de la muncă. Relația noastră evoluează normal, frumos, cum ar trebui să evolueze orice relație. Și sperăm să fie până la adânci bătrâneți”, afirma Dorian Popa.