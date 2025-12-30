A cucerit publicul acum mai bine de jumătate de secol cu chipul său angelic și privirea ageră care nu se uită și astăzi, la cei 71 de ani, reușește să își păstreze prospețimea și autenticitatea. Este vorba despre celebra Nur Surer, cea care dă viață personajului Feride în producția „Fata de la fereastră”, difuzată de luni până vineri, de la ora 20.00, la Kanal D.

Nur Surer a avut mereu un spirit rebel

Personajul interpretat de Nur Surer este unul dintre cele mai complexe ale serialului. Ea apare ca o femeie matură, cu o personalitate puternică, dar care ascunde, în spatele deciziilor sale dure, o durere profundă. Rolul ei presupune confruntarea cu situații dramatice, inclusiv scene de violență asupra lui Nalan, pe care Feride o protejează și, totodată, o disciplinează într-o manieră tensionată.

Ceea ce face acest rol cu adevărat remarcabil este modul în care Nur Surer reușește să-l transforme într-o experiență vizuală și emoțională. Fiecare scenă în care apare este încărcată de tensiune și realism, iar intensitatea interpretării sale nu poate fi ignorată.

Această autenticitate vine dintr-o viață plină de experiențe puternice. Nur Surer s-a născut în 1954, în Bursa, într-o familie numeroasă și săracă, având trei surori și un frate. Rămânând fără tată, care a părăsit familia când ea abia începea școala primară, a fost crescută de mama sa, o femeie fără educație, simplă, curajoasă, autoritară și muncitoare.

Spiritul rebel și independența pe care le-a manifestat încă din adolescență, când chiulea de la școală pentru a merge la cinema și dansa în discotecile orașului, i-au conturat caracterul și au modelat dedicarea față de meseria de actriță.

După liceu, Nur Surer nu a avut posibilitatea să urmeze o universitate, pentru că familia nu avea bani. A lucrat într-un hotel din Bursa pentru a se întreține și mai târziu a plecat în străinătate, petrecând mai mulți ani în afara Turciei, până s-a întors la Istanbul. Experiența acelor ani grei, de muncă și adaptare, a modelat-o și i-a oferit tăria de a înfrunta orice provocare.

Și-a început cariera de actriță la 24 de ani

Cariera ei a început la 24 de ani, după ce a lucrat ca model, în filmul „Bereketli Topraklar Uzerinde”, unde a fost imediat remarcată pentru naturalețea interpretării. De atunci, Nur Surer a construit o carieră impresionantă, jucând în filme clasice precum „Suyun Ote Yani”, „Umuda Yolculuk” și „Ucurtmayi Vurmasinlar”, dar și în seriale moderne, care i-au adus o nouă generație de fani.

Viața personală a actriței a fost la fel de plină de provocări. Cel de-al doilea soț, Sarp Kuray, a fost deținut politic timp de opt ani. În tot acest timp, actrița l-a vizitat săptămânal la închisoare, demonstrând loialitate, curaj și o forță interioară ieșite din comun.

Copilăria săracă și greutățile personale se regăsesc în intensitatea și profunzimea fiecărui personaj pe care îl interpretează. Fiecare apariție pe ecran devine o lecție despre viață, perseverență și autenticitate. Chiar și la 71 de ani, Nur Surer rămâne o prezență fermecătoare și memorabilă, care nu doar joacă, ci și transformă fiecare scenă într-o experiență de neuitat pentru telespectatori.