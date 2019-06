Editorialista E. Jean Carroll are acum 75 de ani și a povestit într-un interviu publicat vineri de New York Magazine că l-a întâlnit întâmplător pe Donald Trump, care era la acea vreme dezvoltator imobiliar, la intrarea magazinului Bergdorf Goodman, situat în cartierul de lux Upper East Side, în Manhattan.

Pentru că o cunoștea, Donald Trump i-ar fi cerut inițial să îl ajute să caute un cadou pentru o femeie. E. Jean Carroll ar fi acceptat, înainte ca Trump să-i spună că este vorba despre ea.

Miliardarul, care este actualul președinte al Statelor Unite, i-ar fi cerut apoi lui E. Jean Carroll să încerce lenjeria și s-ar fi dus cu ea spre cabinele de probă. Editorialista a mărturisit că a luat acest lucru ca pe o glumă.

Mai apoi, editorialista susține că Donald Trump s-ar fi închis cu ea într-o cabină, unde apoi ar fi sărutat-o cu forța și ar fi violat-o. După ce s-a opus zadarnic mai multe secunde, E. Jean Carroll ar fi reușit să scape de agresor și să fugă.

Editorialista ediției americane a revistei Elle a precizat că, la acea vreme, nu a depus plângere de teama represaliilor și a umilinței publice. Ea a vorbit, însă, cu două prietene jurnaliste, care au confirmat pentru New York Magazine că au auzit aceeași mărturie.

De asemenea, editorialista își oferă mărturia și într-o carte autobiografică intitulată „What Do We Need Men For? A Modest Proposal” („De ce avem nevoie de bărbaţi? O propunere modestă”), în care vorbeşte şi despre alte agresiuni din partea altor bărbaţi a căror victimă spune că a fost, conform Agerpres.

Donald Trump acuză New York Magazine că vrea să se relanseze publicând informații false

Președintele american Donald Trump a reacționat imediat la acuzațiile de agresiune sexuală.

„Nu am întâlnit-o în viaţa mea pe această persoană”, a precizat Donald Trump, într-o declaraţie scrisă.

Cu toate acestea, într-una dintre fotografiile din articolul publicat de New York Magazine, Trump a fost surprins glumind cu E. Jean Carroll şi cu soţul acesteia.



E. Jean Carroll (în stânga) alături de soțul ei, la o întâlnire cu Donald Trump

sursă foto: New York Magazine

„Ea încearcă să vândă o nouă carte. Asta ar trebui să vă facă să înţelegeţi care îi sunt motivaţiile. Ar trebui ca această carte să se vândă la raftul de ficţiune”, a afirmat Donald Trump, conform sursei citate.

De asemenea, președintele SUA a atacat publicația New York Magazine despre care a spus că „e pe moarte” și că încearcă „să se relanseze publicând informaţii false (fake news)”.

În articol, E. Jean Carroll a reamintit că alte 15 femei l-au acuzat deja public pe Donald Trump că le-a agresat sexual, fapt pe care preşedintele l-a negat.

Presa din Statele Unite a scris că Donald Trump ar fi avut o relaţie cu Stormy Daniels, o actriţă de filme pentru adulţi, în timp ce era căsătorit cu Melania Trump

