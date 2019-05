După cele două gafe recente din „Game of Thrones”, paharul de la Starbucks care a apărut într-o secvență a episodului al patrulea și mâna lui Jaime Lannister care a reapărut în penultimul episod deși el și-a pierdut membrul în sezonul trei al sezonului, o nouă greșeală pune sare pe rană.

Câteva sticle cu apă au apărut în mai multe cadre din ultimul episod. Prima sticlă apare într-o scenă tensionată, în spatele piciorului actorului care îl interpretează pe Samwell Tarly.

De asemenea, o altă sticlă de plastic, de această dată mai bine mascată, a fost surprinsă şi în spatele scaunului pe care era aşezat Ser Devos, potrivit CNN.

It's not just there, I actually found the second water bottle next to Ser Davos. #GameOfThrones pic.twitter.com/rZHqiWmDU4

— Bala Yogesh (@Yo_Bala) 20 mai 2019