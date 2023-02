La finalul lunii ianuarie, Angelina Jolie a fost fotografiată în fața magazinului Guerlain de pe Champs Elysees din Paris. Actrița a fost în Franța pe 30 ianuarie. Pentru evenimentul la care a participat, Angelina Jolie a fost machiată de o româncă, mai exact de Ali Andreea, care este stabilită în Paris de ceva ani.

Make-up artistul a împărtășit experiența sa cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Ali Andreea a fost încântată de faptul că ea a fost cea care a machiat-o pe cea considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume.

Actrița, în vârstă de 47 de ani, a fost asaltată de fani în timp ce era în capitala Franței, dar și-a făcut timp să semneze autografe pentru ei. Angelina Joie a optat pentru un trench negru, pe care l-a purtat peste o rochie crem.

Vedeta a dorit un machiaj discret, fără prea mult fond de ten. De asemenea, Ali Andreea nu a folosit nici ruj pentru Angelina Jolie, specificând că aceea este culoarea naturală a buzelor ei.

„Nu a fost diferit față de toate celelalte celebrități cu care am lucrat. Au fost machiate de sute de ori, astfel că acum știu exact ce își doresc și ce arată bine pe fața lor. Pentru că este foarte frumoasă și are o piele perfectă, nu am aplicat o cantitate mare de fond de ten. De obicei, celebritățile ar aprecia un ritual bun de îngrijire a pielii înainte de aplicarea machiajului. Nu am folosit ruj, este nuanța naturală a buzelor ei”, a scris Ali Andreea pe Instagram.

Prin mâinile româncei au mai trecut și alte celebrități și supermodele cunoscute la nivel mondial, precum Natalia Vodianovs, Thylane Blondeau sau Amina Muaddi, potrivit Spynews.ro.

Despre Ali Andreea s-a mai scris în presa internțională. În dailymail.co.uk a apărut un articol în care make-up artistul vorbește despre cele mai frecvente greșeli în machiaj, care te fac să arăți mai bătrân. În vârstă de 37 de ani, Andreea este cunoscută la nivel internațional, lucrând cu mai multe staruri internaționale precum Karlie Kloss, Izabel Goulart, Nicole Scherzinger.

