Anul 2023 a fost unul delicat pentru fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor”. La începutul acestui an s-a aflat că Oana Ioniță s-a despărțit de soțul ei. Cei doi au stabilit și custodia pentru copiii lor, băiatul a rămas cu tatăl, iar fiica e la ea.

În septembrie a fost pronunțat și divorțul, Oana Ioniță e acum o femeie liberă. „Teoretic, pe data de 14 septembrie am primit sentința finală pe care trebuia să o primim pe 29 mai. Din motive birocratice (grevă, vacanță). Am început cu un proces, am terminat la notar, la notar am hotărât să ne despărțim amiabil, sentința trebuia apoi să se reia în tribunal cu toate că trebuia să se finalizeze la notar, dar am ajuns la tribunal din nou”, povestea pentru unica.ro vedeta, care suferă după divorțul de Florin Budnaru.

„Despărțirea este un lucru negativ în viața fiecărui om”

Într-un interviu la Antena Stars, Oana Ioniță a izbucnit în lacrimi. A vorbit despre divorț și despre faptul că simte că s-a creat o distanță între ea și fiul ei, care locuiește cu tatăl lui. „Sunt lucruri care fac parte din viața mea, nu am cum să scap.

Am trăit experiența divorțului, momentul de separare și de un nou început. Am încercat să găsesc o variantă în care copiii să fie lângă noi. Îmi e greu. E final de an și vreau să mă gândesc la lucrurile bune. Despărțirea este un lucru negativ în viața fiecărui om.

La mine a fost mai dureros pentru că nu îl mai simt pe băiatul meu mai aproape de mine, dar o am pe fetița mea, în ea îmi găsesc sprijinul. Este o lecție. Dacă nu trecem prin aceste lucruri, nu învățăm și nu avansăm.”, a declarat Oana Ioniță, conform spynews.ro.

Întrebată despre ce își dorește de la anul următor, ea a zis: „Mi-aș dori să fiu mai echilibrată, trebuie să muncesc eu cu mine. E bine să găsești un om căruia să i te destăinui și să te eliberezi.”, a mai adăugat ea.

Motivul pentru care Oana Ioniță a divorțat

Pentru Unica, Oana Ioniță a mărturisit că despărțirea s-a produs încet, încet și fiecare era deja ocupat cu altceva. Oana Ioniță spune că divorțul a fost singura soluție, pentru că ei nu mai puteau funcționa împreună. „S-a produs o separare a noastră pe partea psihologică, fiecare le avea pe ale lui, eu eram foarte prinsă cu școala, el era foarte prins cu Maxim, un fel de dependență majoră.

Eu ușor-ușor nu mai aveam foarte mult acces la Maxim și de câțiva ani nu am simțit că am un sprijin al soțului meu, să ieșim în vacanță, să ne petrecem timp împreună ca și familie, cred eu că ruptura s-a produs ușor din detalii din lucrurile mărunte până când nu am mai văzut o ieșire decât separat.

Cred că e important să existe tot timpul sentimentul de iubire și de respect al amândurora. Atunci când se rupe ceva, fără scandal evident sau certuri, ceva se produce chiar și în liniște și simți că lucrurile nu mai pot evolua în cuplu, atunci părerea mea este că ori luptă împreună pentru salvarea relației, ori divorțează.“

