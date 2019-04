„N-am mai plecat din țară de 8 ani… la munte n-am mai fost de 3 ani… și îmi place să călătoresc… Am fost la Paris de 17 ori… și am și eu invitații, posibilități să merg în diferite țări. Și îmi e dor de o vacanță frumoasă!☺️Chiar am refuzat formate de emisiuni în care trebuia să plec vreo două luni de acasă, dar care ar fi fost un plus de imagine pentru mine!

Nu știu dacă e corect pentru mine să fac un compromis personal, dar eu fac ce simt!? Dar de când s-a imbolnăvit Viorel am făcut o alegere conștientă să fiu alături de el și la greu, căci atunci are omu’ cea mai mare nevoie de ține! A avut două atacuri vasculare și a avut mare noroc că eram lângă el și l am dus imediat la spital.

Scriu asta vis a vis de tâmpiții care nu mă cunosc personal și mă comentează aiurea (nu vreau să reproduc aberațiile lor). Sau scriu ce ar face ei de fapt într-o situație de genu!…

Ca să știți, eu în „nebunia” mea sunt un om loial ,de încredere, de cuvânt, pe care te poți baza! Iar prietenii mei știu asta! Pentru că nu degeaba am zeci de prieteni reali, oameni extraordinari cărora le sunt aproape și ei mie! Amin!?”, a notat Oana Lis pe contul său de socializare.

