Finala Insula Iubirii a adus momente neașteptate pentru cuplul format din Maria și Marius Avram, singurul cuplu căsătorit al acestui sezon. După apropierile ei de ispita Cătălin Brînză și sărutul de la Dream Date, dar și relația lui cu ispita Oana Monea, cei doi soți au decis să o ia pe drumuri separate la încheierea sezonului.

Ce a urmat? O scenă neașteptată cu Maria Avram și ispita Oana Monea. Rămas singur cu Radu Vâlcan după ceremonia cu soția Maria, Marius Avram a primit-o alături de el pe ispita Oana Monea. După ce i-a povestit cum a decurs ceremonia cu soția sa, cei doi au fost întrebați de Radu Vâlcan cum doresc să părăsească Insula.

Ispita Oana Monea l-a surprins până și pe Radu Vâlcan cu răspunsul ei: „Pentru că lucrurile se întâmplă atât de frumos aici și Insula ne surprinde atât de tare, eu îmi doresc să plec alături de Marius”, a spus ea, iar concurentul a exprimat aceeași dorință.

Ceartă între Maria Avram și Oana Monea

La întoarcerea în vilă, Maria a avut un șoc când a văzut-o pe ispita Oana Monea alături de soțul ei. De față cu ei, concurenta nu s-a oprit din reproșuri: „Omule, ți-am zis un singur lucru să nu faci! După șase zile, se aprinde flacăra”, moment în care Oana Monea a sărit în apărarea lui Marius.

„Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”, a fost replica tăioasă a Mariei pentru ispita Oana Monea.

În materialul filmat după întoarcerea din Thailanda, Maria și Marius Avram au apărut împreună. Potrivit concurentului, după mai multe discuții serioase, s-au împăcat, fiind acum mai puternici și mai aproape unul de celălalt, scrie a1.ro.

De cealaltă parte, Oana Monea a făcut și ea declarații despre întoarcerea cu Marius Aram în România, dar și despre motivul pentru care povestea lor a luat sfârșit. „Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost OK. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…)

Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, a spus ispita.

Maria și Marius Avram s-au împăcat

„În momentul în care am aflat că este la Constanța, automat i-am dat lui mesaj și i-am spus că ești un om ipocrit, un om care își bate în continuare joc de sentimentele mele. I-am dat și ei un mesaj în care am făcut-o femeie ușoară (…) El singur și-a dat seama, nu știu cum de s-a trezit la realitate”, a declarat Maria.

„(Povestea cu Oana) A durat vreo două-trei săptămâni”, a dezvăluit Marius. Tot Marius mai este de părere că sărutul dintre Maria și ispita Cătălin, de la Dream Date, ar fi fost forțat de ispită.

