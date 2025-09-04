Finala Insula Iubirii a adus momente neașteptate pentru cuplul format din Maria și Marius Avram, singurul cuplu căsătorit al acestui sezon. După apropierile ei de ispita Cătălin Brînză și sărutul de la Dream Date, dar și relația lui cu ispita Oana Monea, cei doi soți au decis să o ia pe drumuri separate la încheierea sezonului.

Ce a urmat? O scenă neașteptată cu Maria Avram și ispita Oana Monea. Rămas singur cu Radu Vâlcan după ceremonia cu soția Maria, Marius Avram a primit-o alături de el pe ispita Oana Monea. După ce i-a povestit cum a decurs ceremonia cu soția sa, cei doi au fost întrebați de Radu Vâlcan cum doresc să părăsească Insula.

Ispita Oana Monea l-a surprins până și pe Radu Vâlcan cu răspunsul ei: „Pentru că lucrurile se întâmplă atât de frumos aici și Insula ne surprinde atât de tare, eu îmi doresc să plec alături de Marius”, a spus ea, iar concurentul a exprimat aceeași dorință.

Ceartă între Maria Avram și Oana Monea

La întoarcerea în vilă, Maria a avut un șoc când a văzut-o pe ispita Oana Monea alături de soțul ei. De față cu ei, concurenta nu s-a oprit din reproșuri: „Omule, ți-am zis un singur lucru să nu faci! După șase zile, se aprinde flacăra”, moment în care Oana Monea a sărit în apărarea lui Marius.

Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș
Recomandări
Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

„Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”, a fost replica tăioasă a Mariei pentru ispita Oana Monea.

Oana Monea si Marius Avram 9Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

În materialul filmat după întoarcerea din Thailanda, Maria și Marius Avram au apărut împreună. Potrivit concurentului, după mai multe discuții serioase, s-au împăcat, fiind acum mai puternici și mai aproape unul de celălalt, scrie a1.ro.

De cealaltă parte, Oana Monea a făcut și ea declarații despre întoarcerea cu Marius Aram în România, dar și despre motivul pentru care povestea lor a luat sfârșit. „Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost OK. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…)

Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, a spus ispita.

Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului
Recomandări
Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului

Maria și Marius Avram s-au împăcat

„În momentul în care am aflat că este la Constanța, automat i-am dat lui mesaj și i-am spus că ești un om ipocrit, un om care își bate în continuare joc de sentimentele mele. I-am dat și ei un mesaj în care am făcut-o femeie ușoară (…) El singur și-a dat seama, nu știu cum de s-a trezit la realitate”, a declarat Maria.

„(Povestea cu Oana) A durat vreo două-trei săptămâni”, a dezvăluit Marius. Tot Marius mai este de părere că sărutul dintre Maria și ispita Cătălin, de la Dream Date, ar fi fost forțat de ispită.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Metoda aplicată de livratorii din București pentru a evita agresiunile: „Ca să nu o pățesc, am luat această decizie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir” 
Exclusiv
Știri România 12:30
Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir” 
Șoferii români, aproape să plătească rovinietă pe un an mai scumpă decât dacă își luau în fiecare lună. Explicația lui Ilie Bolojan
Știri România 12:12
Șoferii români, aproape să plătească rovinietă pe un an mai scumpă decât dacă își luau în fiecare lună. Explicația lui Ilie Bolojan
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Stiri Mondene 12:20
Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Stiri Mondene 12:05
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
ObservatorNews.ro
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Rusia consideră că garanțiile cerute de Ucraina pun Europa în pericol: „Sunt garanții periculoase”
Mediafax.ro
Rusia consideră că garanțiile cerute de Ucraina pun Europa în pericol: „Sunt garanții periculoase”
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Pensii suspendate pentru românii care nu prezintă acest document. Care este termenul limită pentru depunere
KanalD.ro
Pensii suspendate pentru românii care nu prezintă acest document. Care este termenul limită pentru depunere

Politic

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Politică 00:09
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Politică 03 sept.
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile