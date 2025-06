Cătălin Dobrescu acuză că a fost trădat, manipulat și spionat în propria relație. „Referitor la Oana, când am început să ne certăm, într-adevăr i-am spus: uite, hai să facem terapie amândoi. Am spus să mergem într-o vacanță.

Oana Radu mie mi-a clonat WhatsApp peste 1 an și jumătate fără ca eu să știu. Mi-a spus acum la final. Voi știți că Oana Radu a cumpărat trei reportofoane să pună unul în casă la București, unul într-o mașină și unul în mașina de firmă?”, a spus Cătălin Dobrescu, potrivit Spynews.

„Începe să mintă la faza cu divorțul. Într-adevăr, într-un moment de tensiune, am ajuns la divorț, în Craiova. Am ajuns acasă, după care femeia ne-a spus să ne mai gândim, la care Oana îmi zice: vrei să ne răzgândim? I-am zis că nu, am ajuns aici, de ce să ne mai răzgândim, noi oricum nu ne mai înțelegem de ceva timp.”, a mai spus Cătălin Dobrescu.

Cătălin Dobrescu susține că în cei patru ani de relație cu Oana Radu a fost loia. De asemenea, antrenorul spune că a fost înșelat și că interpreta ar fi rămas însărcinată, însă nu a păstrat sarcina.

„Nu am avut pe nimeni. I-am fost loial 4 ani de zile și Dumnezeu mi-e martor. (…) Nu am furat, nu am mințit, nu am înșelat. (…) Vă spun adevărul despre Oana Radu. A rămas însărcinată și mi-a omorât copilul. Punea telefonul să sune și că să pară ceva în fața mea: Alo,Smiley, să fac o piesă cu Inna? Punea telefonul să sune singur.

Trebuie să fii debil mintal să faci chestia asta, și Cătălin a tăcut. (…) Dacă eu am plecat, nu te-am supărat. Ai rămas cu casa, ai luat mobila din casă, ai rămas cu bărbatul cu care m-ai înșelat, cu care ești acum.(…) Ai vorbit, acum vrei să tac din gură. Eu am plecat, nu ți-am făcut nimic. (…) Poate ai ieșit să vorbești despre mine să îți faci reclamă”, a mai spus antrenorul.

