Fanii artistei au fost luați prin surprindere! Oana Radu a dezvăluit adevărul despre evenimentul recent, la care toată lumea a crezut că s-au căsătorit ea și Șerban Balaban.

Cântăreața a explicat că evenimentul nu a fost o nuntă, ci o petrecere de logodnă, organizată pentru a marca cererea în căsătorie primită de la logodnicul ei. Deși invitații și-au imaginat că asistă la o ceremonie de nuntă, Oana Radu a clarificat că nu a avut loc nici cununia civilă, nici cea religioasă.

La petrecere a fost prezent și un preot, care le-a oferit o binecuvântare cu promisiunea că se vor căsători în viitor. „A fost o petrecere de logodnă, nu a fost nuntă. În primul rând am sărbătorit faptul că Șerban m-a cerut în căsătorie și am simțit nevoia să fac din asta o petrecere, pentru că atunci nu am avut timp să ne bucurăm. Am vrut să primim o binecuvântare. Pur și simplu să vină un preot și să ne citească câteva gânduri, să ne spună câteva vorbe frumoase”, a declarat Oana Radu.

Oana Radu vrea să se căsătorească la anul

Oana Radu a mai precizat că nunta lor ar putea avea loc anul viitor, iar până atunci cei doi se bucură de această perioadă specială, alături de familie și prieteni. „Nu a fost o slujbă propriu-zisă, a fost o binecuvântare din partea unui preot, pe care a făcut-o sub promisiunea că noi ne vom căsători în scurt timp, și anume am vrea la anul. Practic a fost ceva pentru sufletul nostru”, a declarat Oana Radu.

Oana Radu și Șerban Balaban s-au logodit la Paris

La finalul anului 2024, Oana Radu și Șerban Balaban s-au logodit la Paris, în timpul unei escapade romantice.

„De când l-am întâlnit pe Șerban, simt că a meritat totul, că nu există nicio greutate, că nu a fost nimic greu. Că a meritat să trăiesc tot ca să am o astfel de fericire. Și dacă nu o să dureze, dacă Doamne ferește se termină mâine, sunt fericită.

În relația cu Șerban îmi pare rău că nu pot să-i ofer încrederea asta oarbă pe care o merită. Din cauza trecutului, fără să vrei, ești mereu în gardă”, a recunoscut solista în podcastul lui Bursucu.

„Mă căsătoresc pe 4 septembrie. Ceremonia este în Mamaia pe plaja Azimuth. Cei mai apropiați oameni, 300 – 400. Cică nașul plătește ținutele. O să am echipa mea de make-up și hairstyling acolo, pentru că o să-mi schimb și look-ul. Așa am visat eu! Lui îi ajunge un costum”, a declarat Oana Radu, pentru Viva.ro.

