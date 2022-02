Oana Roman și-a făcut bagajele și a plecat din nou în vacanță. Nu este prima dată când fiica lui Petre Roman merge în Egipt. Ea a mai fost la scurt timp după ce divorțase de Marius Elisei și atunci o însoțise fiica ei, Izabela. Acum, Oana Roman a plecat în concediu alături de partenerul ei și fiica lor. Aceștia se bucură din plin de soare și piscină.

În această lună este ziua de naștere a fetiței sale și și-a dorit să o sărbătorească într-un loc special. „Luna februarie e altfel pentru noi, e specială, e ziua Izabelei, anul trecut am fost la cald cu ea, am fost in Egipt, probabil anul ăsta vom face la fel, aștept. Am vorbit cu prietena mea care are o agenție de turism, este cea cu care colaborez eu, și am rugat-o să îmi trimită câteva oferte, să vedem apoi ce alegem și unde o să mergem, probabil tot la cald. Plecăm tot trei. Noi suntem cu bune și rele, ca toata lumea, nu cred că e diferit, e ok. Multă muncă, agitație, au fost sărbătorile astea aiurea, am încercat să nu ies, să nu ne îmbolnăvim, am stat cam deoparte, nu prea am ieșit”, a declarat Oana Roman, pentru Click! înainte să plece în vacanță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fanii fiicei lui Petre Roman au fost curioși să afle cât costă un concediu în Egipt. Oana Roman le-a oferit mai multe detalii celor care au întrebat-o de costurile pentru o vacanță de acest gen.

„Pornește de la 450 de euro de persoană 7 zile all inclusive. Poate ajunge și la peste 1000 euro de persoană în funcție de resort, tipul de cameră etc. Au ponton și oameni specializați cu care poți face snorkeling. Costă cam 450 euro sau 500 euro de persoană în funcție de tipul de cameră și vârsta copilului”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

„E cald, e soare și e bine. Este o piscină imensă, cu apă încălzită. Au piscină pentru copii, loc de joacă pentru copii, activități și spectacole pentru copii. Apa mării nu e foarte rece, eu fac baie. Au plaja lor care este într-un golf”, a mai spus vedeta.

De asemenea, a specificat că mâncarea este variată. Cei de la resortul unde stă Oana Roman au în fiecare seară câte un specific anume și patru restaurante a la carte.

GSP.RO Cine e antrenoarea acuzată că „nenorocește” sportivele. A supraviețuit unui atentat care a ucis 165 de oameni. Ce le face fetelor

Playtech.ro ȘOC! Cine e în spatele lui George Simion și a lui AUR! Dragnea a anunțat BOMBA

Observatornews.ro Coșmarul prin care a trecut o fetiță de doi ani după ce a fost pupată pe gură de un adult. ”Învață din experiența mea!”

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2022. Peștii sunt văzuți ca o autoritate în domeniul lor și de aceea le e greu să refuze anumite sarcini

Știrileprotv.ro Ultima oră. Decizia Ucrainei, în conflictul cu Rusia. Se va întâmpla în termen de 48 de ore

Telekomsport "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Valentine – cele mai tari oferte de Ziua Îndrăgostiților