Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit oficial la începutul anului trecut, însă au avut mai multe tentative de a se împăca până în septembrie 2023, atunci când fostul ei soț și-a găsit o nouă iubită. De-a lungul anilor, fiica lui Petre Roman a trecut prin multe schimbări, inclusiv pe plan profesional. Vedeta a explicat care a fost motivul pentru care în ultima perioadă nu a mai apărut pe micul ecran.

„Într-adevăr, a fost o perioadă în care am ales cumva să fiu mai retrasă din zona asta (n.r. – TV). 1. Pentru că mi am dorit foarte mult să mă concentrez pe ale mele și 2. Pentru că mi-am dorit o perioadă să acord mai multă atenție comunității mele din online, acolo unde eu sunt foarte activă”, a mărturisit Oana Roman pentru Spynews.ro.

Anul 2023 a fost unul „foarte solicitant din punct de vedere emoțional” pentru Oana Roman, care a decis acum să vorbească cu sinceritate despre căsnicia pe care a avut-o cu tatăl fiicei sale. Din nefericire, mama vedetei are probleme de sănătate care se tot agravează și este internată într-un azil din București, unde primește îngrijiri de specialitate.

„De multe ori, am crezut că o să o pierdem pe mama”

„În primul rând, a fost un an foarte, foarte greu pentru mama și pentru mine, pentru că a fost un an în care ea nu s-a simțit bine, în care a suferit două intervenții chirurgicale majore, în care a fost internată de multe ori. De multe ori, am crezut că o să o pierdem și toate aceste lucruri pe mine m-au obosit mental. (…) Cumva am ajuns în punctul în care eu sunt cumva mama și ea este copilul, adică eu am responsabilitatea sa și grija ei să îi fie bine, să fie foarte bine îngrijită.”

Recomandări Ce a găsit Corpul de Control al ministrului Rafila la un mare spital bucureștean, după articolele Libertatea

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„Relația a început fără ca eu să realizez că aveam în fața mea o persoană care suferă de o tulburare de personalitate narcisică”

Oana Roman a deschis și un subiect care a ținut prima pagină a ziarelor mult timp, mai exact, divorțul de Marius Elisei. Vedeta a mărturisit că „relația a început fără ca eu să realizez că aveam în fața mea o persoană care suferă de o afecțiune care se numește o tulburare de personalitate narcisică. Este o afecțiune care a fost îndelung studiată în mod clinic, în întreaga lume, foarte mulți ani”.

„Finalul a fost ăsta, în care eu am decis să pun punct”

Deși relația cu Marius Elisei a început precum „cea mai frumoasă poveste de dragoste din lume”, totul s-a năruit. Oana Roman a menționat că ea a fost cea care a decis să pună punct căsniciei cu tatăl fiicei sale.

„Finalul a fost acela în care eu am decis să pun punct. E o chestie ciudată în România, pentru că, în general, sunt puține femei care pun punct și, în general, în viața publică, din păcate, multe femei au fost puse în fața faptului în care s-a pus punct. (…) Pentru că finalul a fost ăsta, în care eu am decis să pun punct și am făcut un plan foarte bine pus la punct ca să ajung în punctul ăsta, pentru că nu a fost ușor și mi-a luat aproape doi ani. (…) E foarte greu să scapi când ești într-o astfel de relație. (…) Evident că da (n.r. – l-a iubit pe Marius Elisei)”.

Recomandări Legătura dintre donația către stat a unei parcele de pădure ce duce la o unitate SRI și afacerile lăsate în urmă de miliardarul Dan Petrescu. Care este miza imobiliară?

Lucrurile între Oana Roman și Marius Elisei au început să se strice după ce au devenit părinți. „A durat până după ce am născut. Până după nuntă. După care ei (n.r. persoanele cu personalitate narcisică) încep, când sunt securizați foarte tare în relație și știu foarte clar că nu mai ai șanse de scăpare, încep încet, încet și trag preșul de sub picioare”.

„Se poartă urât, vorbește urât, te jignește, te face să crezi că nu ești bun de nimic”

Fiica lui Petre Roman susține că a fost terorizată, pentru că Marius Elisei îi reproșa că „nimic nu e bine. Tot ce greșește el sau ea e din cauza ta, se poartă urât, vorbește urât, te jignește, te face să crezi că nu ești bun de nimic, te face să crezi că totul e din vina ta, te face să crezi că ai pierdut acea iubire și acea fericire din cauză că tu ai o problemă, că tu ai făcut ceva ce nu a fost bine și apoi se victimizează”.

Un alt lucru care a durut-o foarte mult pe vedetă a fost când fostul ei soț a pus-o să aleagă între el și mama ei. La vremea respectivă, Mioara Roman locuia în aceeași casă cu fiica ei.

„Ultimii ani au fost un iad”

Mai mult, Oana Roman a ținut să precizeze că trăia un coșmar alături de Marius Elisei: „Ajunsesem să merg pe vârfuri, cum se spune, în propria mea casă”. Confesiunile vedetei sunt de-a dreptul neașteptate și a dezvăluit o altă latură a fostei sale căsnicii: „Ajunsesem să îmi fie frică să răspund la telefon. Dacă ieșeam undeva, la un eveniment, la o nuntă sau la o petrecere, mie îmi era frică să mă duc să mă salut cu persoane de gen masculin. Îmi era frică, la propriu”.

Recomandări VIDEO. Episod greu de explicat al războiului din Ucraina: rușii au încercat de șapte ori același asalt cu tancuri. De șapte ori au fost măcelăriți

Oana Roman a încheiat spunând despre căsnicia cu Marius Elisei: „Ultimii ani au fost un iad”.

Urmărește-ne pe Google News