Oana Roman, mărturisiri despre cele mai dure momente din viața ei. „Le-am implorat și au fost de acord să mă pună într-un scaun cu rotile”

Dezvăluirile Oanei Roman au plecat de la faptul că fiica sa îi desenează mereu mamei ei curcubee, care au o semnificație aparte pentru vedetă.

„Curcubeul meu!

Isabela desenează mereu curcubee! Nu știu din ce motiv are o pasiune pentru ele! Și destul de des îmi face cadou câte un desen cu un curcubeu. Ea nu știe încă ce relație specială am eu cu curcubeul. Este semnul pe care l-am primit atunci când m am luptat cu moartea.

Nu știu dacă am mai povestit vreodată, dar am trăit atunci un moment divin. Eram la terapie intensivă deja de 3 zile, după operația pe care am suferit-o pentru a mi salva viața după ce am născut în 2014. Am suferit o operație care a durat 8 ore. Când m-am trezit eram plină de tuburi și aveam zeci de puncte de sutură pe abdomen. După 3 zile pe un pat de reanimare simțeam că nu mai am aer și că mă sufoc. Am făcut un atac de panică și am rugat asistentele să mă scoată la aer măcar câteva minute. Nu prea au vrut. Eram conectată la multe aparate ai aveam tuburi peste tot. Aveam un cateter venos central, sondă urinară, vreo 4 tuburi de dren.

Le-am implorat și au fost de acord să mă pună într-un scaun cu rotile și să mă ducă pe hol, unde era o mică terasă. Mi-au spus că afară plouă și că doar vor deschide ușa că să iau un pic de aer și să văd cerul. Era tot ce mi doream. Și când am ajuns la ușă și au deschis-o , afară nu mai ploua, și primul lucru pe care l-am văzut pe cer a fost un imens curcubeu! Atunci am știut că Dumnezeu mi-a trimis un semn, că voi fi bine și că viața mea va fi minunată alături de copilul nou-născut care mă aștepta acasă !”, a mărturisit Oana Roman.

Din fericire, Oana Roman a depășit perioada grea din viața ei, iar acum se simte cât se poate de bine. Aceasta le-a mărturisit fanilor săi din mediul online că a reușit să slăbească, lucru care o face foarte fericită.

„După mai puțin de 2 luni de proceduri de remodelare corporală, sport si dietă, cam astea sunt rezultatele. Stânga înainte, dreapta după. Minus cam 6 kg si minus 4 cm cam pe peste tot!”, a explicat ea.

Oana Roman a fost în centrul atenției încă de pe vremea când era doar o adolescentă. Este fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman. Vedeta este căsătorită cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Maria Isabela.

