După ce Andra, Andreea Raicu, dar și alte persoane publice au fost asociate cu diverse firme cu produse de slăbit, fără voia lor, acum și Oana Roman se confruntă cu aceeași problemă. Fiica lui Petre Roman a fost invitată în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, unde a povestit că o anumită firmă se folosește de imaginea ei pentru a vinde produse de slăbit.

Vedeta este revoltată și a apelat deja la avocați pentru a se face dreptate. Oana Roman a tras un semnal de alarmă și a explicat oamenilor care o urmăresc că totul este o înșelătorie, iar ea nu face reclamă la pastile de slăbit. Mai mult, produse ar putea fi chiar periculoase pentru cei care aleg să le consume.

„Nu sunt singura în această situație, privește mai multe persoane publice. Este o firmă care vinde pastile de slăbit și care-și fac reclamă cu mine, poze și interviuri. Au pus o poză cu mine, în care eu eram cu o sticlă de ceai și au scos-o și au pus o cutie de pastile. Oamenii trebuie să înțeleagă că eu nu fac reclamă la chestia asta. Este o escrocherie cap-coadă. Am luat legătura cu avocații mei, am făcut o comandă ca să văd de la ce firmă vine, am căutat firma, răspunde o femeie de la call-center, dar au un răspuns standard, este imposibil să o găsești. Este o înșelătorie absolut îngrozitoare, voiam să dau de ei, dar nu ai cum, au firme fantomă. Nu e amuzant, este periculos, nu e ok. Sunt oameni care cred că eu fac reclama asta și cumpără, îmi scriu doamne, fete. Eu le-am zis că dacă nu apare pe paginile mele înseamnă că reclama nu este pe bune, dacă nu, nu. Oamenii care fac chestia asta trebuie să fie la pușcărie pentru că e o invenție totul”, a spus Oana Roman în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Oana Roman a avut probleme în aeroportul din Cipru

În urmă cu câteva zile, vedeta postat pe una dintre rețelele de socializare un mesaj în care spunea că a avut parte de o situație neplăcută în aeroport, atunci când se întorcea din vacanță.

Oana Roman a povestit că la întoarcerea în România, ea a fost nevoită să plătească o taxă pentru a urca în avion, însă problema a fost când i-au fost cerute datele de la card. Fiica lui Petre Roman a refuzat să dea datele cardului său, iar angajata companiei ar fi jignit-o și i-ar fi vorbit foarte urât.

„Eu ar fi trebuit sa chem politia, însă nu am vrut sa o panichez pe fiica mea. Mi-au cerut datele de la card și i-am zis că nu pot fi obligată sa dau datele. Au zis că mă dau jos din avion. În momentul ala, o nebună a început să țipe la mine în tot aeroportul. I-am zis să cheme Poliția și a zis că nu cheamă pe nimeni, ca mă dă jos din avion. Deci un avion stătea și ne aștepta. Ne-a jignit că suntem bogați și că facem figuri. I-am explicat că nu suntem bogați, că nu zburăm la clasa 1. Copilul aproape începea sa plângă și aia urla ca o descreierată, așa că am luat atitudine. I-am zis că nu e ok să se comporte așa. Am încercat să fac o reclamație online. (…) Până la urma am plătit, i-am dat datele, iar la sfârșit mi-a zis că îmi dă o adeverință de mână. I-am zis că nu accept așa ceva, astfel că am mai stat 10 minute până când mi-a adus ceva ștampilat. Într-un final mi-a zis că nu mai are chef de mine și să o las în pace că e obosită”, a explicat Oana Roman la Antena Stars.

Citeşte şi:

Daliana Răducan, despre copiii lui Răzvan Simion. Cum se înțelege cu Ianca și cu Tudor: „Nu aș fi avut cum să îi privesc altfel”

Cu ce se ocupă, de fapt, Bianca Drăgușanu. Din ce face bani: „Îmi permit absolut orice”

Anamaria Prodan l-a avertizat pe Laurențiu Reghecampf prin intermediul avocaților: „Alegerile ieftine o să-l coste foarte scump”

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro ȘOC! Carmen Harra, reacție uluitoare despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian. AIURITOR ce a putut să spună

Observatornews.ro Momentul în care o tânără este înjunghiată într-un supermaket din Cluj, filmat de camere. Imaginile atacului terifiant

HOROSCOP Horoscop 9 noiembrie 2021. Peștii ar fi bine să își domolescă impulsul de a se război cu cei care se opun planurilor lor

Știrileprotv.ro Haos în Europa. Autoritățile sunt depășite de situație

Telekomsport Şoc! Vedeta TV, violată în grup: întreaga ţară, înfiorată de primele detalii

PUBLICITATE Cele mai frecvente mituri despre nutriția și sănătatea animalelor de companie, demontate de specialiștii Pedigree România