Oana Roman se gândește să plece definitiv România. „Nimic nu mă ține aici. O țară plină de ură”

Pe Instagram, Oana Roman a precizat că și mâine ar părăsi România deoarece, după părerea ei, consideră că nimic nu o mai ține aici, că oamenii sunt plin de „ură, venin și ignoranță”.

„M-a întrebat azi cineva într-un interviu dacă aș renunța la viață publică dacă aș primi 1 milion de euro. Aș renunța la viața în România mâine, dacă aș putea pleca undeva unde nu mă știe nimeni, fără un milion de euro. Voi face asta!

Dar cât e mama, mai stau. Nimic altceva nu mă ține aici. Nimic. O țară plină de ură, venin și ignoranță nu are cum să ajungă departe. Sunt convinsă că viitorul nu sună bine pentru România”; a spus Oana Roman pe rețelele de socializare.

În prezent, Mioara Roman este internată într-un centru de recuperare. Mama vedetei se confruntă cu probleme de sănătate.

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit!

Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana, în urmă cu câteva luni, la Kanal D.

