Mioara Roman, surprinsă în centrul de recuperare. Cum arată și ce cadou a primit

La puțin timp după sărbătorile de Paște, Mioara Roman a revenit în centrul de recuperare. Acolo face diverse tratamente și exerciții pentru a avea o stare de sănătate mai bună.

Recent, Oana Roman a publicat pe Instagram o poză cu mama sa. Mioara Roman apare în imagine cu un aranjament de flori în brațe, un cadou pe care l-a primit de la echipa medicală de acolo. Aceasta are părul pe spate, ochelarii la ochi și zâmbetul pe buze.

„Mama e la tratament și văd că a primit flori. Cei de la centru au grijă să se simtă specială”, a notat Oana Roman pe Instagram.

Este pentru a doua oară când Mioara Roman e internată în centrul de recuperare. Prima oară a petrecut acolo o lună, luna aprilie. Apoi, Oana Roman și-a adus mama acasă în Vinerea Mare.

În urmă cu o săptămână, fiicele Oana și Catinca au decis să o ducă din nou acolo, la tratament.

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit!

Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana, în urmă cu câteva luni, la Kanal D.

