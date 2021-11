Extrem de directă, Oana Zăvoranu a spus care este părerea sa despre Laurențiu Reghecampf. Vedeta nu a vrut să comenteze divorțul impresarei de antrenor, însă a ținut să precizeze că știe totul, dar preferă să țină pentru ea. Invitată fiind în emisiunea de la PRO TV, Cătălin Măruță a întrebat-o ce crede despre Laurențiu Reghecampf, moment în care aceasta l-a caracterizat în câteva cuvinte, așa cum consideră ea.

„Laurențiu Reghecampf? Bălălău, Bălălică. E mai mocofan, așa. El e băiat bun, dar este mocofan, ca om, așa. Nu mă interesează ce probleme au ei. Știu totul, dar nu vreau să vorbesc”, a spus Oana Zăvoranu la emisiunea „La Măruță”.

Motivul pentru care Oana Zăvoranu refuză să vorbească despre divorțul Anamariei Prodan de Laurențiu Reghecampf

Recent, în emisiunea sa de pe YouTube, Oana Zăvoranu a mărturisit despre separarea lor că e o „o chestiune atât de dureroasă, murdară, grea, gravă” și că doar familia Prodan – Reghecampf e îndreptățită să facă declarații pe marginea acestui subiect. Ea le dorește Anamariei și lui Reghecampf să treacă cu bine peste această situație.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Eu, dacă mănânc o dată la masa unor oameni, și mie Laurențiu mi-a pus o dată să mănânc, eram la ei la Snagov, consider că nu am de ce să mă bag într-o chestiune atât de dureroasă, murdară, grea, gravă. Repet, știu tot. Dar nu cred că m-ați văzut vreodată băgându-mă în familiile altora și comentând divorțuri. Nu mă interesează treaba asta. (…) Știu totul cu lux de amănunte. Mai departe, cine are dreptul să vorbească despre treaba asta sunt Anamaria, Laurențiu, fiicele ei, fiul lor și băiatul lui Laurențiu din prima căsătorie. Le doresc foarte multă sănătate și putere de a merge mai departe ambilor”, a spus Oana Zăvoranu.

Citeşte şi:

Mirela Vaida a pozat în lenjerie intimă. Imaginile au stârnit controverse pe internet

Lucian Viziru revine după 4 ani în România. Actorul și soția lui locuiau de mai mult timp în Germania. Ce decizie au luat cei doi

Anamaria Prodan, petrecere în Dubai în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf. Cum a fost filmată

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan „i-a găsit” înlocuitor lui Reghecampf: „Mă voi mărita imediat cu cel mai bogat și șarmant bărbat”

Playtech.ro Detalii macabre despre uciderea Mihaelei Runceanu pe care românii nu le știau. Cine rupe tăcerea (exclusiv)

Observatornews.ro Momentul în care criminalul din Arad cară trupul fără viață al fetiței într-o valiză a fost filmat. Alături de el, era și frățiorul copilei

HOROSCOP Horoscop 3 noiembrie 2021. Berbecii au ocazia să verifice cât de potrivite sunt ideile lor cele mai îndrăznețe

Știrileprotv.ro Marian Godină a ajutat o familie să organizeze un flagrant unui medic din Brașov care ceruse mită

Telekomsport Fratele şeicului Mansour, patron în Liga 1? Lovitură de teatru în fotbalul românesc. Ce echipă vrea să preia

PUBLICITATE 5 lucruri de care ar trebui să ții cont când cumperi teren pentru casă