Oana Zăvoranu ia măsuri împotriva unui veterinar care omoară animale

„Cu gândurile tare împrăștiate, așa cum fac gemenii când îi frământă mai multe lucruri și ambițioși fiind, vor să le rezolve pe toate, să se implice în profesie fără greșeală, să rezolve situațiile gospodărești și profesionale care se ivesc, să acorde timpul cuvenit relației și familiei pe care o iubesc și să deal-uiasca și cu alte neprevăzute care nu știu cum, dar zilnic apar?

Bunul meu prieten mi-a cerut ajutorul într-o problema extrem de gravă pt toți iubitorii de animale adevărați

În seara asta va posta o PETIȚIE ONLINE pe conturile lui de social media, pe care o voi reposta și eu, în care va cere ajutorul să fiți alături de el și de mine, la semnarea acelei petiții, pentru că sunt chestiuni care nu mai pot continua așa sub nici o formă?

Un nemernic pe care dacă l-aș avea în față,l-aș împușca în cap direct, un așa zis VETERINAR/ HINGHER,(da, nebunuare dublu job), omoară pe capete fără milă cățetii din județul Călărași pentru sume exorbitante, pe care dacă le-aș rosti v-ar lua cu dureri de cap. (…)

Oameni buni, nu mai putem sta cu mâinile încrucișate să își facă de cap un scelerat (…) și hai să mă ajutați să îl fac ‘celebru și pe acest nenorocit, că am făcut celebre destule rapandule, lets get to the next level!?

Am mare nevoie de ajutorul și semnăturile voastre la PETIȚIA lui Kola, pe care o voi reposta diseară ?

Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu și strângem peste 200.000 mii de semnături online, vom putea ajunge la guvern…și acolo știu eu ce am de făcut!

Va iubesc, Oana ?♥️ P.S Și abia aștept să mă atace el sau cineva că știți că eu lucrez numai cu materialul clientului…abia te aștept mizerie de jeg uman ???”, a scris Oana Zăvoranu.

