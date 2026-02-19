„Ne-am bucurat și am încercat să facem cât de bine am putut proba. Nu a fost să fie. Am greșit-o noi, este total vina noastră. Ne pare foarte rău că am ieșit, noi am venit să câștigăm. Considerăm că am câștigat foarte multă experiență, momentan. E superb tot ce s-a întâmplat și este foarte emoționant pentru mine tot ce retrăim acum”, a spus Oase pe Instagram, după ce el și iubita lui au fost eliminați de la Power Couple România 2026.

Cei doi au rezistat timp de șapte săptămâni în show-ul de la Antena 1, iar competiția din Malta pare că le-a rotunjit destul de bine conturile. Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Oase și Maria Pitică ar fi primit nu mai puțin de 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Power Couple România 2026.

Oase și Maria Pitică la Power Couple România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria, ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu. Să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, spunea Oase înainte să ajungă în competiția din Malta.

Astfel, după cele șapte săptămâni, Oase și Maria Pitică s-au întors din Malta în România mai bogați cu 21.000 de euro!

„Vă mulțumim extraordinar de mult pentru toate mesajele frumoase, de susținere și să nu arunce nimeni niciun televizor! Este extraordinar de frumos să vedem că oamenii care ne-au urmărit țin contactul cu noi. Tot parcursul emisiunii și astăzi, cumva, am primit extraordinar de mult. Și de la emisiune și de la voi și suntem foarte fericiți și recunoscători. Mulțumim întregii echipe care a avut grijă de noi de toți”, a spus și Maria Pitică pe internet, după ce ea și Oase au fost eliminați din emisiunea de la Antena 1.

