În ediția de miercuri seara, încă doi concurenți au părăsit show-ul. Este vorba despre Maria Pitică și Oase, de la care concurenții și-au luat cu greu „la revedere”.

Maria și Oase au avut prima reacție după ce au părăsit competiția și au transmis un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare, în care au vorbit despre întreaga experiență petrecută în Malta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Ne-am bucurat și am încercat să facem cât de bine am putut proba. Nu a fost să fie. Am greșit-o noi, este total vina noastră. Ne pare foarte rău că am ieșit, noi am venit să câștigăm. Considerăm că am câștigat foarte multă experiență, momentan. E superb tot ce s-a întâmplat și este foarte emoționant pentru mine tot ce retrăim acum”, a spus Oase, pe Instagram.

„Vă mulțumim extraordinar de mult pentru toate mesajele frumoase, de susținere și să nu arunce nimeni niciun televizor! Este extraordinar de frumos să vedem că oamenii care ne-au urmărit țin contactul cu noi. Tot parcursul emisiunii și astăzi, cumva, am primit extraordinar de mult. Și de la emisiune și de la voi și suntem foarte fericiți și recunoscători. Mulțumim întregii echipe care a avut grijă de noi de toți”, a completat Maria Pitică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE