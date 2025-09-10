Andra a împărtășit recent cu fanii ei, pe pagina de Facebook, câteva gânduri despre modul în care își începe diminețile, acum că Eva și David au revenit la școală. Artista a povestit că secretul ei de a rămâne pozitivă și plină de energie stă în bucuria pentru lucrurile simple.

Andra se bucură din orice

„Astăzi mi-am dat seama că eu mă bucur din orice… Am ieșit cu Kiki (n.r. – cățelușa familiei) dimineața la 6 afară și am râs de ea cum se juca în iarbă, apoi am pregătit copiii de școală și mi-am dat seama cât de repede trece timpul și m-am pus puțin înapoi în pat cu ei să mai «amânăm trezirea» împreună, apoi mi-am făcut o cafea și am stat pe terasă… cred că ăsta e secretul… să te bucuri de lucrurile simple.

Uneori e mai greu, dar cred că totul vine din noi”, a scris cântăreața. Pe lângă aceste momente de liniște și conexiune cu familia, Andra a dezvăluit și că are un motiv în plus de entuziasm: lansarea unei noi piese.

„Și un alt motiv de bucurie este că mâine, pe 11 septembrie, se lansează noua mea piesă, și abia aștept să o ascultați și voi❤️ Până atunci, vă urez o zi superbă!”, a adăugat artista.

Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni
Astfel, pentru Andra, diminețile nu înseamnă doar pregătirea pentru școală și responsabilități, ci și ocazia de a se bucura de timp de calitate alături de copii și de micile plăceri cotidiene, pe care le consideră cheia unei vieți echilibrate.

Copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță, la școală de câteva săptămâni

David Măruță, care are 14 ani, ar trebui să fie în clasa a VIII-a, iar Eva, care are 10 ani, ar trebui să fie în clasa a IV-a. Băiatul a început noul an școlar de câteva săptămâni, însă mezina familiei abia acum o săptămână a pornit în noul an.

În urmă cu câțiva ani s-a aflat că taxele pentru Cambrige School of Bucharest pentru anul academic 2021/22 erau următoarele: taxa de înscriere – 1.150 de euro, iar taxele anuale pentru școală încep de la 11.500 de euro până la 12.500 de euro. Taxa anuală include asigurarea elevilor, asistență academică, biblioteca digitală, se arată pe site-ul instituției de învățământ. Cărțile, uniformele, transportul și cateringul (acolo unde este cazul) nu sunt incluse în taxele de mai sus, achitându-se separat.

„Despre copiii mei pot să povestesc la infinit! Ca adulți, noi uităm cum ne-am format gusturile, personalitatea, valorile. Urmărindu-i pe ei cum cresc, văd cum descoperă lumea și rețin anumite informații, trag concluzii, iar abilitățile lor se dezvoltă treptat.

Devin oameni mari cu fiecare zi care trece. Este emoționant și revelator: eu și Cătălin ne vedem uneori în oglindă privindu-i pe Eva și David, pentru că ei fie ne seamănă în anumite privințe, fie ne imită comportamente”, spunea Andra despre copiii ei.

Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT" 
10:30
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT" 
Viața Flaviei Mihășan s-a schimbat de când are o nouă relație, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor ei. „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc"
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
09 sept.
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
09 sept.
