Karmen Simionescu, fata și Adrian Minune, și hairstylistul Olga Barcari au făcut echipă bună la Asia Express. Cele două și-au descoperit limitele și au demonstrat tuturor de ce sunt în stare. Recent, acestea au acordat un interviu în care au vorbit despre experiența lor.

„Olga m-a determinat. Ea m-a convins să mă înscriu în această competiție. Cei de la Asia Express m-au contactat ani la rând, dar niciodată nu am simțit că este ocazia să particip, ca să spun așa. N-am crezut că pot rezista… Și, atunci când a venit Olga la mine am simțit că e momentul perfect, pentru că am vrut să mă descopăr pe mine și să văd dacă chiar pot duce chestia asta la bun sfârșit”, a spus Karmen pentru revista VIVA!

Întrebată cum a convins-o pe Karmen să plece în cursă alături de ea, Olga recunoaște că nu i-a fost deloc ușor.

„Greu, foarte greu. Dar era plină de frici și nu își vedea potențialul, dar am simțit din tot sufletul că este potrivită. Am prins niște discuții când vorbea ea cu familia și mi-am dat seama că ea este mai mult decât ceea ce arată și cum e. Mi-am dat seama că e foarte puternică și asta m-a determinat să merg cu ea, să o conving să meargă. Și, ce m-a determinat foarte tare a fost și faptul că are copil, dar nu numai asta.

E mamă și am văzut cât de sensibili sunt ei toți, în familie și, știam că, dacă pățesc ceva, Karmen nu o să se uite la mine «nu știu cum», dar o să se uite ca o soră; o să mă strângă în brațe, o să mă aline și cumva… (Olga s-a întors spre Karmen – n.r.) Eu de asta am vrut să merg cu tine, puiu… Și de asta, să știi, pentru că ești un om sensibil. La final de zi chiar era ce trebuie”, a adăugat Olga.

