Mirela Manea, directorul artistic al Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, a onorat invitația venită din partea „Noble Monte Carlo” pentru a oferi un spectacol cu ocazia unei gale importante ce a avut ca principal scop strângerea de fonduri pentru fundații umanitare.

La eveniment au fost prezenți și alți invitați cu ștaif, membri din personalul militar, dar și personalități din Hong Kong, Singapore, Melbourne, Bahrain, Monaco si Tokyo, care activează în fundațiile de caritate susținute de Familia Regală a Emiratelor Arabe Unite si Fundația Printesei Grace de Monaco.

De asemenea, Cătălin Botezatu a fost prezent la evenimentul susținut de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Câteodată, una dintre cele mai minunate bucurii pe care le am este atenția pe care o acord celorlalți. Fie că este un zâmbet, o atingere gentilă prin sunete de trompetă sau cuvinte de afecțiune, aceste gesturi simple mă fac să fiu fericit.

Recomandări INVESTIGAȚIE LIBERTATEA – DER SPIEGEL. Cum a ajuns în plasament la o familie din România un copil-problemă din Germania, care apoi a omorât o femeie din Mediaș

Alegerea pe care am făcut-o cu aproape un an în urmă, este ca Filarmonica să trăiască cel mai frumos vis în mandatul meu. Împreună cu colegi din Filarmonica „George Enescu” Botosani, am cântat în prezența Familiei Regale a Emiratelor Arabe Unite.

Gala a avut ca scop strângerea de fonduri pentru fundații umanitare, iar eu împreună cu colegii din filarmonica noastră remarcabilă am fost invitați de onoare la acest eveniment. A fost un spectacol de mare succes al Filarmonicii George Enescu Botosani (…)”, a spus Mirel Manea.

Cine este Mirel Manea

Mirel Manea a preluat în acest an conducerea administrativă a Filarmonicii Botoșani și anunța, încă din planul de management cu care a câștigat concursul, transformarea acestei instituții din toate punctele de vedere atât pe plan local și național, cât și pe plan internațional.

Mirel Manea este unul dintre românii care au primit permisiunea de a filma la Colosseumul din Roma. În ultimii ani a susținut concerte în New York, Miami, Dubai, Monaco, Roma, Veneția, Bruxelles, iar acum vrea să ducă pe scenele internaționale și Filarmonica Botoșani.

GSP.RO În urmă cu patru decenii, îi impresiona pe români. Cu ce se ocupă acum marele Rodion Cămătaru. „Nu mai pot trăi fără asta”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Europa este în pericol?! Amenințări uluitoare făcute de ruși din cauza lui Putin: 'Priviți cu atenție'

Viva.ro Viorel și Vulpița s-au despărțit. Ce mesaj a postat Viorel și ce se întâmplă cu cei doi copii: 'Eu sunt cu...'

Observatornews.ro Ce locuri de muncă oferă românilor Austria, Finlanda sau Olanda. Sunt peste 200 de posturi disponibile

Știrileprotv.ro Reacţia unui mame care a fost chemată la liceu după ce fata ei s-ar fi drogat în baie: „Îmi urmăriți mie copilul la baie?”

FANATIK.RO Noi schimbări la Whatsapp. Ce vor putea face de acum utilizatorii

Orangesport.ro Gigi Becali doar ce a primit o ofertă ameţitoare din Qatar: ”Mi-au zis că-mi dau 20 de milioane de euro. Da, este adevărat”

Unica.ro 'Am ajuns să mă gândesc la momentul sinuciderii'. Andreea Marin a dezvăluit cum a aflat că suferă de boala secolului

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2023. Taurii ar fi bine să înceapă ziua cu un exercițiu de răbdare, ca să poată face față provocărilor care vor veni