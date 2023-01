În anul 2018, Otilia Bilionera a fost surprinsă alături de Tristan Tate la o cafenea din București. Cei doi nu erau singuri, ci însoțiți de una dintre prietenele artistei. Totul se petrecea la câteva zile de la despărțirea britanicului de Bianca Drăgușanu, fiind urmărit tot timpul de paparazzi.

Atunci s-a speculat că Tristan Tate și Otilia Bilionera ar avea o relație, însă ea a infirmat zvonurile. În urmă cu 5 ani, cântăreața spunea că l-a cunoscut pe Tristan prin intermediul unor prieteni comuni și a ieșit cu el la o cafea pentru a-și ajuta prietena, care atunci voia să obțină un interviu cu el.

Acum, după ce frații Andrew și Tristan Tate au fost reținuți, detalii neștiute din trecutul lor au ieșit la iveală. Otilia Bilionera a fost deranjată că a fost asociată cu britanicul și spune că nu a avut niciodată vreo relație cu el.

„Sunt nevinovată, pur și simplu sunt băgată aiurea în c…t. Nu înțeleg de ce sunt inclusă la vedete care au trecut prin patul lui Tristan Tate. Stați puțin și cercetați. În 2018 am declarat clar că nu există nimic între mine și el!

În 2018 l-am cunoscut pe Tristan la o petrecere. La petrecerea aceea era și viitorul meu logodnic de atunci. Prietena mea cea mai bună lucra ca reporter la Antena 1, iar Tristan era cunoscut atunci pentru relația pe care o avea cu Bianca Drăgușanu.

Prietena mea m-a rugat să ieșim la o cafea cu el, poate obține și ea un interviu. Asta a fost tot. Am ieșit la o cafea noi două cu el. A venit și presa. A doua zi a apărut peste tot la TV. Tristan nu este genul meu și nu am avut o relație cu el. Am declarat și atunci că suntem doar prieteni”, a mărturisit Otilia Bilionera pe TikTok, relatează Fanatik.

Frații Andrew și Tristan Tate se află în arest preventiv

Frații Andrew și Tristan Tate se află în arest preventiv Contestația fraților Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie pentru trafic de persoane și viol, a fost respinsă, marți seară, de Curtea de Apel București (CAB).

Conform încheierii transmise de Curtea de Apel, toți cei patru inculpați – frații Tate, prietena lui Andrew și fosta polițistă Luana Radu – rămân în arest. Ei sunt obligați să plătească 500 de lei cheltuieli judiciare către stat.

De ce Tristan Tate s-a mutat în România

Într-un interviu pentru Antena Stars, Tristan Tate spunea care este motivul pentru care a ales să se mute în România. El a locuit în Marea Britanie o lungă perioadă.

„Am ales să mă mut în România, pentru că este o țară foarte liberă, sigură, frumoasă și distractivă, dar unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult la această țară este cât de creștină este. Cred că România este o societate mult mai fericită în general, decât Anglia”.

