Ajunși la Consiliu, concurenții au avut parte de o primă veste dură: Otilia nu mai poate continua competiția. Din cauza problemelor de sănătate, aceasta are nevoie de un tratament care presupune prezența ei în țară. Cu lacrimi și regrete, Faimoasa și-a luat revedere de la colegi, povestind despre toate lecțiile de viață pe care le ia cu ea în urma participării la cea mai tare competiție.

După aproape două luni petrecute în jungla din Republica Dominicană, Otilia Bilionera a fost eliminată de la „Survivor România”. Artista nu a mai putut continua competiția din cauza problemelor medicale cu care se confruntă. De-a lungul competiției, ea a reușit să aducă mai multe puncte echipei Faimoșilor și și-a depășit limitele.

„Mă așteptam oricum, chiar în ultima săptămână știam ce am pățit și știam exact ce necesită recuperarea mea. Sunt emoționată și cuvintele cred că sunt de prisos acum.

Într-un fel sunt bucuroasă că pot să mă duc acasă să mă recuperez, mă gândeam, cât timp am stat aici, doar la momentul în care pot să mănânc tot ce vreau. Din păcate, pentru mine urmează încă câteva luni de regim alimentar”, a spus Otilia Bilionera după ce a fost anunțată de Daniel Pavel că este eliminată de la „Survivor România”.

Otilia Bilionera de la „Survivor România”, despre problemele de sănătate

Otilia Bilionera a mărturisit în fața tuturor cu ce probleme de sănătate se confruntă, în ediția din 14 februarie, după ce a fost propusă spre eliminare. Artista a izbucnit în lacrimi atunci și a vorbit despre sensibilitățile pe care le are.

„În legătură cu problemele de sănătate, într-adevăr, au fost. Nu mănânc, sunt foarte slăbită. Am o sensibilitate. Sunt mai bolnăvicioasă de fel. Îmi pare rău!

Mă feresc de frig cât pot, acasă mănânc sănătos. Aici, condițiile au fost foarte grele. Frig. Nici nu mi-am luat niște șosete mai groase cum are Laura, ca să mă feresc. Ploi. Asta este! Nu pot schimba. Asta sunt. Cu toate problemele mele de sănătate, am reușit să aduc puncte echipei mele. De multe ori am câștigat, am adus puncte importante. Cu toate problemele mele am reușit să dau tot. Am dat tot! Asta este, o înțeleg pe Laura, da, sunt cea mai sensibilă de aici. Nu știu, poate îmi revin, poate nu. Starea mea este foarte schimbătoare”, spunea concurenta în urmă cu două săptămâni.

