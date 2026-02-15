Într-o reacție pentru Antena 3 CNN, Laura Iuliana Scântei a catalogat actele drept „falsuri grosolane” și a anunțat că a sesizat deja organele de poliție. În paralel, păgubitul care a fost deposedat de companie a depus propria plângere penală, scoțând la iveală o rețea complexă de falsificatori, suspectată că ar opera sub umbrela crimei organizate pentru a spăla bani în România.

„Am discutat cu mai multe persoane, inclusiv cu avocaţii care mi-au spus că au în lucru speţe de genul ăsta”, a spus bărbatul.

Avocata Raluca Andreea Popescu a explicat mecanismul prin care firma a fost înstrăinată succesiv, pentru a i se pierde urma. Potrivit acesteia, după ce proprietarul inițial a fost deposedat de active printr-o hotărâre falsă, compania a fost trecută pe numele unui cetățean ucrainean din Kiev, care a cesionat-o ulterior unui al doilea conațional. „Dumnezeu știe ce se află în spatele acelor oameni”, a declarat avocata, subliniind rapiditatea și opacitatea tranzacțiilor.

„A existat o hotărâre prin care, teoretic, firma a fost golită, urmată de o serie de cesionări între cetățeni ucraineni cu domiciliul în Kiev”, a precizat avocata. Aceasta a ridicat semne de întrebare asupra identității reale a noilor proprietari și a scopului final al acestor manevre juridice dubioase.

Se pare că la mijloc ar fi o breşă de securitate care a fost speculată de mafioţi ucraineni. Aceștia au pus la cale o întreagă reţea de spălat bani.

„Toate menţiunile făcute, care au dus la cedarea firmei mele, au fost făcute numai electronic. Am întrebat special la Registrul Comerţului cum s-au depus documentele şi mi-au spus că s-au depus numai electronic”, spune Puiu Nedelcu, bărbatul deposedat de firmă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE