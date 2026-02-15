Prin această extindere, Uber urmărește să genereze venituri suplimentare de un miliard de dolari în următorii trei ani.

„Este timpul să ridicăm ștacheta, să schimbăm lucrurile și să oferim o valoare mai bună în întreaga categorie”, a declarat pentru Financial Times Susan Anderson, șefa globală a departamentului de livrări al Uber.

Pe lângă România, Uber Eats va fi lansat și în Austria, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Republica Cehă și Grecia.

Uber Eats a debutat în România în 2018, inițial doar în București.

În 2020, Uber a decis să oprească operațiunile Uber Eats pe piața locală, invocând o strategie de concentrare pe piețele principale și o analiză detaliată a rezultatelor economice într-un mediu competitiv.

În aceeași perioadă, Uber a părăsit alte șapte piețe internaționale.

Astăzi, piața de livrare a mâncării din România este dominată de jucători precum Wolt, Glovo și Bolt. Reîntoarcerea Uber Eats aduce un nou competitor puternic și promite beneficii suplimentare pentru utilizatori, dar și pentru restaurantele locale.

În România, Uber operează deja serviciul său de ride-sharing în 36 de orașe, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

De asemenea, compania a lansat recent serviciul Uber Courier, disponibil în toate orașele unde aplicația este activă.

Conform datelor financiare raportate, Uber a înregistrat în România o cifră de afaceri de 17,2 milioane de lei în 2024, o creștere semnificativă față de cele 9,97 de milioane de lei din 2023, în timp ce profitul net a crescut la 1,15 milioane de lei.

La nivel global, Uber Eats este lider pe piața de food-delivery, cu excepția Chinei, și este disponibil în peste 10.000 de orașe din peste 70 de țări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE