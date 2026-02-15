Ninsori și lapoviță

Duminică, vremea se va răci semnificativ faţă de intervalul precedent, ziua – în vestul, nordul şi centrul ţării, iar noaptea – în toate regiunile. Maximele termice se vor situa între 1 grad Celsius în nordul Moldovei şi 17 grade Celsius în sudul Munteniei, iar minimele se vor încadra între minus 7 şi 6 grade Celsius. Cerul va fi noros în jumătatea de nord a teritoriului şi temporar noros în rest.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori și lapoviță vor fi și în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5-8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș.

Cod galben de intensificări ale vântului în Dobrogea și estul Munteniei. Foto: meteoromania.ro.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40-60 km/h. Totodată, specialiștii avertizează că vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a țării, apoi și în rest.

ANM a emis un cod galben de vânt, valabil duminică, 15 februarie, între orele 8.00 și 14.00, pentru Dobrogea și estul Munteniei. Sunt vizate județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța. În intervalul menționat, în Dobrogea și în estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50-60 km/h.

Vânt puternic în 13 județe

Un alt cod galben de intensificări ale vântului, emis de ANM este valabil în perioada 15 februarie, ora 14.00 – 16 februarie, ora 8.00. În intervalul menționat, în județele Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-60 km/h și izolat de 65-70 km/h.

Vânt și ninsori viscolite în mai multe județe. Foto: meteoromania.ro.

De asemenea, în intervalul 15 februarie, ora 14.00 – 16 februarie, ora 8.00 sunt prognozate ninsori viscolite și strat de zăpadă în zona de munte.

„În județele Botoșani, Iași, în zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău, precum și în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5-15 cm și vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea viteze la rafală de 50-60 km/h și izolat de 70-80 km/h”, anunță meteorologii.







