Irina Fodor a postat pe contul de socializare imagini și un mesaj în care dezvăluie ce surpriză i-a făcut soțului ei de Ziua Îndrăgostiților.

„De Ziua Îndrăgostiților, m-am dus până la Buzău, să pun un lacăt pe podul ăsta pentru Fodorică. A fost extrem de impresionat. Cum, de altfel, a fost și Diana când i-am arătat, în Parcul Tineretului, locul unde mergeam eu la discotecă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce să mai, azi i-am dat pe spate pe amândoi. Vouă, îndrăgostiților, vă doresc să vă iubiți în continuare și să fiți mai pricepuți la romantism decât cei din familia Fodor!”, a scris Irina Fodor pe contul de socializare.

Răzvan și Irina Fodor sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fată, pe Diana, în vârstă de 14 ani. În cadrul unui interviu, actorul a dezvăluit ce fel de relație are cu adolescenta. Răzvan Fodor recunoaște că adolescenta îi povestește tot, iar cei doi împart, mai nou, chiar și aceleași gusturi muzicale.

„Aia e cea mai șmecheră prietenie, din punctul meu de vedere, cum să nu existe prietenie. Relația tată-fiică trebuie să se impună din start, dar, dincolo de treaba asta, e vorba de prietenie. Vorbim orice, iar mai nou, cu fiica mea împart gusturi muzicale. Anul ăsta, peste 5 zile, merg cu ea la un concert în Berlin, e o relație dincolo de…”, a spus Răzvan Fodor, pentru Spynews.ro.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE