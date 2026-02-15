„Trăiește în prezent! Hai mă, lasă-mă în pace că nu m-a scos nimeni din sărite, gata, hai! Nu mai da din mâini ca vrăbiuța pe aici”, a spus Cristian Boureanu.

„Nu te mai suport!”, a spus ea.

„Taci din gură! Nu am o problemă! Spune un banc, spune o glumă, dar în permanență! Las-o încolo! (…) Am vorbit frumos prima oară, dar când a început să îmi spună să tac din gură eu nu tac din gură când îmi spune puștoaica”, a adăugat Cristian Boureanu.

„Vorbesc cum vreau. Am avut un dialog cu cineva”, a completat ea, în cadrul show-ului.

Tot în ediția de aseară, după ce au pierdut jocul de imunitate, concurenții au început să își facă reproșuri. Gabi Tamaș a criticat atitudinea Larisei Uță.

„Intrăm pe traseu și ne supărăm. Nu se face așa ceva! Pe Larisa Uță nu o înțeleg. Îi cade cerul în cap când pierde un punct. Energia ei negativă se duce și spre noi. Nu înțeleg. E mai bună decât multe de acolo, dar ea, îi cade cerul în cap când pierde un punct”, a spus Gabi Tamaș. „Nu am făcut nimic. Am pierdut, și am tăcut. Știu, da, i-am deranjat pe toți că tac.

Așa mă manifest eu când pierd. Îmi pare rău că i-am deranjat, îmi pare rău că așa simte Gabi, nu am vrut, nu am avut nicio intenție, pur și simplu. Nu am nimic cu nimeni, nu îmi place să pierd. (…) Nu îmi doresc sub nicio formă să îi dezechilibrez sau să le fac rău”, a spus Larisa Uță cu ochii în lacrimi.

