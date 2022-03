Otniela a participat la „Supraviețuitorul”, „Ferma” și „Bravo, ai stil!”. Detalii din spatele camerelor de filmat. „Mureai de foame”

În urmă cu șase ani, Otniela s-a făcut cunoscută drept una dintre cele mai charismatice prezențe de la „Supraviețuitorul”, unde premiul a fost de 100.000 de euro, câștigat în cele din urmă de Zapp.

„Asta a fost întrebarea pe care am primit-o cel mai mult când am ieșit de la «Supraviețuitorul», dacă se fac sau nu conflictele astea – nu, nu se fac!

Dacă tu intri în conflict cu cineva, automat primești întrebări legate de situația respectivă. Cum răspunzi tu și cum dai tu curs acelei situații ține doar de tine, de caracterul pe care îl ai, de principiile pe care le ai, de anumite ingrediente pe care ți le formezi în mulți ani!

Nu te pune nimeni să fii într-un anumit fel! Mureai de foame, în primele două săptămâni nu am câștigat nicio probă, am avut o mână de banane d-alea micuțe de gătit și atât am mâncat în două săptămâni.

Am avut momente în care toți leșinam, nu primeam absolut nimic, doar dacă era o situație medicală destul de severă, atunci poate primeai un calciu sau ceva!”, a declarat Otniela pentru Cancan.

„Nu a fost o problemă atât de mare, pentru că am încercat mereu să pun accent pe ce știu eu că sunt. Oamenii oricum te vor judeca și dacă ești frumoasă și deșteaptă, și dacă ești deșteaptă și mai puțin frumoasă, niciodată nu o să poți să împaci pe toată lumea! Orice aș fi făcut, nu mă plăcea oricum toată lumea!”, a mai precizat Otniela.

