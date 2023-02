Ozana Barabancea a surprins pe toată lumea când a postat pe una dintre rețelele de socializare o fotografie veche cu fostul ei soț. Soprana și pianistul Sorin Terinte au divorțat în anul 2004. „El e autorul… eu sunt mama lor”, a scris vedeta în dreptul fotografiei.

„Frumoși… păcat că nu a fost să fie”, „Băiatul îi seamană. Frumoși părinți, frumoși copii!”, „O pereche minunată”, au fost o parte dintre comentariile primite de Ozana Barabancea din partea fanilor săi.

Ce spunea Ozana Barabancea despre divorț

În anul 2004, Ozana Barabancea și Sorin Terinte au decis să divorțeze, după ce bărbatul i-ar fi fost infidel sopranei. Împreună au doi copii și au păstrat o relație civilizată, de dragul acestora. La un moment dat, artista a vorbit despre despărțirea de tatăl copiilor ei.

„Mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente cumplit de grele. Două zile, la operă, stăteam cu partitură în mână și nu puteam să cânt nimic. Nu mă puteam concentra.

Ne-am iertat și cu fostul soț. A venit și cu prietena lui la noi, am mâncat cu toții la masă. Nu o consider o străină, femeia nu are nicio vină că am divorțat. E o fată civilizată, când ne strângem toți râdem de ne tăvălim pe jos”, a declarat Ozana Barabancea în urmă cu ceva timp.

Gloria și Andrew erau mici când mama lor a divorțat de tatăl lor, însă au fost afectați de ruptura dintre cei doi părinți. Sorin Terinte s-a recăsătorit, în timp ce Ozana Barabancea nu a mai dorit să facă acest pas.

„Copiii au suferit în urma acestui divorț, erau mici atunci. El a fost un bărbat frumos și consecințele frumuseții masculine s-au revăzut în viața lui.

A fost mare iubire între noi, am cântat împreună în Anglia, au fost momente foarte frumoase.

Acum el are a treia nevastă, s-a terminat, gata. Ne vorbim, dar nu ne mai întâlnim, să nu o supărăm pe actuala nevastă, dar e bine că se întâlnește cu copiii. Tata e tata, indiferent cât de rău este.

Eu le-am făcut o educație clară copiilor de mici. Mi-e frică de anturaje, îi mulțumesc pandemiei. Gloria a început să studieze pianul, citește, nu are nevoie să socializeze foarte mult, băiatul e cu prietena lui. Eu văd ce se întâmplă în școli, abia aștept să termine liceul fata mea”, a mai spus solista.

De ce nu își reface viața Ozana Barabancea

Vedeta, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, nu și-a mai refăcut viața după divorțul de tatăl copiilor ei. Deși copiii au încurajat-o să își găsească un nou partener, Ozana Barabancea nu a dorit să facă acest pas. Soprana este în continuare singură și este bine cu statutul pe care îl are.

„Cred că am devenit foarte cerebrală. De la o anumită vârstă ai tabieturile tale și este greu să te obișnuiești cu o nouă persoană. Să ies la un suc, la un pahar, să facem un proiect împreună, aș accepta.

Să am o relație cu cineva care să vină, să doarmă la mine, să vină în casă la mine, cred că ar fi prea mult și nu cred că asta ar vrea copiii mei și nici eu”, spunea cântăreața recent într-o emisiune de la Antena Stars.

