Momente de coșmar pentru Ozana Barabancea! În urmă cu doar câteva zile, fiul artistei, Andrew Barabancea, a suferit un infarct și a fost internat de urgență, ajungând chiar la Terapie Intensivă. Totul a început cu o durere puternică în piept, semnal care a alertat imediat familia și a dus la intervenția rapidă a medicilor.

Zilele care au urmat au fost extrem de grele pentru îndrăgita artistă și familia sa. Cu inima strânsă, Ozana Barabancea și-a petrecut fiecare clipă alături de fiul ei, rugându-se pentru o minune. Din fericire, Andrew a răspuns pozitiv la tratamentul administrat, iar starea lui de sănătate s-a îmbunătățit vizibil.

Ozana Barabancea, noi declarații despre starea fiului ei

Într-o postare emoționantă, Ozana a oferit noi detalii despre evoluția lui Andrew, aducând și o rază de speranță fanilor care i-au fost alături cu mesaje de susținere.

Artista le-a mulțumit tuturor celor care s-au rugat pentru fiul ei și a mărturisit că această perioadă a fost una care i-a pus la încercare puterea și credința. Andrew va rămâne în continuare sub supraveghere medicală, dar medicii sunt optimiști în privința recuperării lui. Ozana Barabancea nu și-a pierdut speranța niciun moment și spune că fiul ei este dovada vie că miracolele există.

„Andrew este din ce în ce mai bine. Deja astăzi s-a mutat la salon, suntem foarte fericiți. Se pare că săptămâna viitoare va merge acasă, va veni acasă. Avem nevoie de astfel de momente, probabil, Dumnezeu știe cum le rânduiește El, să ne mai oprim un pic să facem un popas și o introspecție asupra vieții noastre”, a declarat Ozana Barabancea, pe rețelele de socializare.

Ce spune Andrew Barabancea despre perioada prin care trece

Chiar dacă se află la Terapie Intensivă, Andrew Barabancea se pare că a vorbit cu jurnaliștii de la SpyNews, cărora le-a dezvăluit ce a pățit în urmă cu doar câteva zile.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept. Am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să-mi zică ce este, pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine.

Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente. Lecția importantă din toată situația asta este că trebuie să te pui pe tine pe primul loc, să înveți să zici și «Nu». Trebuie să te bucuri și de roadele muncii tale, nu să muncești încontinuu. Ce voi schimba? Tot stilul de viață. Gata țigări, cafea, nici măcar alcool ocazional. Voi integra în programul meu odihnă și, cel mai probabil, câte o plecare din țară în fiecare lună. Sunt pozitiv și știu că tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat înspre binele meu. Dumnezeu e acolo sus și mă iubește mult”, a spus fiul Ozanei Barabancea pentru sursa citată.

