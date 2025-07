Familia a anunțat decesul printr-un comunicat standard în astfel de cazuri și nu a făcut nicio referire la cauza morții: „Cu o tristețe pe care cuvintele nu o pot exprima, anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a murit în această dimineață. A fost alături de familie și înconjurat cu dragoste”.

Britanicul, supranumit „Prinţ al Întunericului” și unul dintre artiştii emblematici ai rock-ului din toate timpurile, suferea de boala Parkinson și alte probleme de sănătate, inclusiv complicații după o căzătură în 2019. Deși a fost nevoit să-și anuleze turneele, a avut o apariție surpriză în 2022 la închiderea Jocurilor Commonwealth, în Birmingham, orașul său natal.

Osbourne a fost inclus de două ori în UK Music Hall of Fame și US Rock and Roll Hall of Fame atât cu Black Sabbath, cât și ca artist solo. Foto: Profimedia

Este cunoscut faptul că Ozzy Osbourne a consumat droguri timp de mai multe decenii și a vorbit deschis în 2003 despre lupta sa cu dependența. „Eram praf. Nu puteam vorbi. Nu puteam merge. Abia puteam să stau în picioare. Mă mișcam legănat, precum Cocoșatul de la Notre Dame. Ajunsesem în punctul în care îmi era frică să închid ochii noaptea de teamă că s-ar putea să nu mă mai trezesc”.

Acum aproape trei săptămâni, el s-a reunit cu colegii din trupa Black Sabbath pentru un concert de adio. Pe 5 iulie, Osbourne a urcat pe scena de la Villa Park, unde a spus emoționat fanilor: „Nu aveți idee ce simt, vă mulțumesc din toată inima”. Evenimentul, organizat ca „ultimul său salut”, a inclus trupe preferate ale artistului, precum Metallica și Guns’n’Roses.

Osbourne a fost fondatorul trupei Black Sabbath, una dintre formațiile care au lansat genul heavy metal. Trupa a luat naștere în 1968, la Birmingham, și a primit numele Black Sabbath în 1969, inspirat de un film de groază cu Boris Karloff.

Ozzy Osbourne pe scenă cu Black Sabbath, la Londra, în 1975. Foto: Profimedia

Membrii fondatori ai Black Sabbath au fost:

Bill Ward – baterie

Ozzy Osbourne – voce

Tony Iommi – chitară

Geezer Butler – bas

Perioada de glorie a trupei a fost 1969–1979, iar printre melodiile celebre se numără: Paranoid, Iron Man, War Pigs, Black Sabbath, Children of the Grave.

După 1979, Osbourne a avut, de asemenea, o carieră solo de mare succes cu piese importante precum Crazy Train, Mr. Crowley. Mama, I’m Coming Home, No More Tears și Bark at the Moon.