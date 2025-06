După ce au recunoscut public că se iubesc, cei doi par a fi de nedespărțit și apar peste tot împreună. Recent, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au fost invitați în podcastul „Fiță cu Adiță”, acolo unde au oferit noi detalii despre începutul relației lor.

Întrebat cum o vedea la început, din afara relației, pe Anamaria Prodan, Ronald Gavril a recunoscut că a auzit din presă și de la prieteni detalii despre scandalul în care impresara a fost implicată cu Laurențiu Reghecampf la finalul mariajului și le-a dezvăluit celor apropiați că nu și-ar dori niciodată o astfel de femeie lângă el.

Însă, până la urmă, iată că boxerul a ajuns să o cunoască pe Anamaria Prodan și a aflat chiar de la ea întreaga poveste care a ținut prima pagină a tabloidelor și a fost intens dezbătută în emisiunile de scandal.

În podcastul de pe YouTube, frumoasa impresară a dezvăluit și ce pact a făcut cu Ronald Gavril la începutul relației lor, dar și ce discuții au avut imediat după ce au început să formeze un cuplu și să se vadă des.

„Noi doi am avut o discuție… El a aflat ulterior ce s-a întâmplat în viața mea, că așa, văzând de afară, știi, toată lumea zice… Dar el, când a aflat și a vorbit cu lumea din toată țara asta, pe care toți îl știu de peste tot… Și au zis ce a făcut fata asta, prin ce a trecut, atunci am avut o discuție. Și am zis: «Orice pe lumea asta putem face, dar să nu ne mințim. Și dacă dacă unul dintre noi… tu, eu, nu contează, am găsit altceva, nu ne mai regăsim în această relație, să rămânem cei mai buni prieteni». De ce? Pentru că noi doi am construit ceva foarte frumos!

Cumva, pe pământul ăsta nimic nu e pentru totdeauna. Și dacă nimic nu e pentru totdeauna, atunci lucrurile eu înțeleg că se schimbă. Nu trebuie să se termine, ele se pot schimba, ca anotimpurile. Ele rămân mereu aceleași patru anotimpuri, dar doar se schimbă și atunci noi putem să spunem… și eu îi spun: «Uite, Ronald, mie nu-mi place asta, nu mai vreau să faci asta, că nu-mi place». Și de fiecare dată, la începutul relației, stăteam cu sufletul așa… Mamă, dacă o să zică: «Lasă-mă, că m-ai zăpăcit!»”, a spus Anamaria Prodan la „Fiță cu Adiță”.