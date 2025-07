Un top stabilit de cele mai importante nume din cinematografia de azi

Peste 500 de cineaști, actori și critici de film au fost invitați să voteze cele mai bune 10 filme lansate după 1 ianuarie 2000. Rezultatele au fost compilate într-o listă a celor mai bune 100 de filme ale secolului XXI.

Printre votanți s-au numărat regizori premiați cu Oscar precum Pedro Almodóvar, Sofia Coppola și Barry Jenkins, dar și actori aclamați ca Chiwetel Ejiofor și Julianne Moore. Întregul top poate fi consultat pe site-ul New York Times, dar pentru cei care sunt interesați doar de premianții acestuia, am adunat mai jos lista celor 5 filme cu cele mai multe voturi, considerate astfel cele mai bune filme ale secolului XXI.

Locul 5: Moonlight (2016)

Regizat de Barry Jenkins, Moonlight a fost câștigătorul a 3 premii Oscar, inclusiv cel mai important (Best Picture). Greutatea acestei drame delicate nu se simte până la sfârșit, dar atunci când o face, finalul este sfâșietor. Barry Jenkins ne poartă cu pricepere prin viața unui tânăr homosexual de culoare, interpretat la vârste diferite de Alex Hibbert, Ashton Sanders și Trevante Rhodes. „Moonlight” este o explorare, uneori tăcută, a vieții și un film care prezintă maturizarea într-o lumină pe care mulți dintre noi nu o vom vedea vreodată și ne va fi greu să o înțelegem. Este vorba despre frumusețea și dragostea care îți ies în cale, despre ceea ce accepți și ceea ce nu accepți. Și, în cele din urmă, despre cum să te simți ca un proscris. Filmul a fost și în mijlocul unei controverse la premiile Oscar din 2017, când inițial „La La Land” a fost anunțat drept câștigătorul cel mare, pentru ca echipa filmului să facă o corecție binemeritată și să anunțe că de fapt premiul este al echipei din spatele „Moonlight”.

Moonlight (2016). Foto: Hepta.

Locul 4: In the Mood for Love (2001)

Regizat de Wong-War Kai, „In the Mood for Love” are loc în Hong Kong-ul anilor 60. La scurt timp după ce un jurnalist (Tony Leung) și o secretară (Maggie Cheung), ambii căsătoriți cu alte persoane, se mută în aceeași clădire aglomerată, ei trec unul pe lângă celălalt cu o încetineală fascinantă. Scânteile nu zboară; ele ard. Ele continuă să ardă în pelicula de o frumusețe răpitoare al lui Wong Kar-wai, în care acesta înscrie dorința în fiecare privire și cuvânt nespus. Aici, curbura senzuală a spatelui unei femei devine o emblemă a dorinței, în timp ce firele de fum de la țigara unui bărbat exprimă durerea impermanenței vieții.

Locul 3: There Will Be Blood (2007)

Capodopera lui Paul Thomas Anderson despre sânge și petrol, despre oameni și zeii lor, începe la sfârșitul secolului al XIX-lea cu un prospector american, Daniel Plainview (interpretat de un Daniel Day-Lewis impunător), singur într-o groapă adâncă, tăind pământul. El continuă să sape și să lovească (pământul și alți oameni) pentru a deveni un baron al petrolului care devastează totul și pe toată lumea. Filmarea lui Anderson te poate face să tresari – camera de filmat înălțătoare vorbește despre ambițiile protagonistului și ale regizorului deopotrivă – și la fel se întâmplă și cu devastările ecologice și spirituale care bântuie această tragedie profund americană.

Locul 2: Mulholland Drive (2001)

Basmul pervers al lui David Lynch urmărește spirala descendentă a unei tinere actrițe cu ochi strălucitori, Betty – o Naomi Watts revelatoare, într-o interpretare care i-a marcat cariera – care se împiedică într-un mister periculos și labirintic la scurt timp după sosirea în Los Angeles. Plin de dubluri, acesta este unul dintre cele mai sumbre și mai terifiante filme ale lui Lynch și unul dintre cele mai devastatoare din punct de vedere emoțional. Este, de asemenea, unul dintre cele mai mari filme despre Hollywood, o lume întunecată în oglindă în care visele se transformă în coșmaruri, ceea ce înseamnă că este și una dintre cele mai autobiografice opere ale regretatului David Lynch.

Locul 1: Parasite (2019)

O poveste despre cei care au și cei care nu au și o mustrare feroce la adresa devastărilor neoliberalismului, șocul plăcut și tulburător al lui Bong Joon Ho urmărește o familie săracă ce se insinuează într-o casă bogată. Bong, un maestru al genului care nu este legat de convenții, trece cu ușurință de la comedie amplă la satiră socială înverșunată pe tot parcursul filmului, apoi aprinde totul cu un paroxism de violență tragică pe cât de uimitor, pe atât de inevitabil. Când filmul a fost lansat în Statele Unite, Bong era un favorit al circuitului de artă; până la închiderea filmului, Bong a primit o mulțime de premii, inclusiv 4 Oscaruri (cel mai bun film, regizor, scenariu și film internațional), iar lumea avea un nou superstar.