La 61 de ani, Carmen Tănase se poate lăuda cu multe roluri de succes, cu multe proiecte foarte urmărite de fanii ei. A apărut în spectacole de teatru, în filme, în seriale, în proiecte de televiziune, pe toate le-a dus la bun sfârșit. Actrița e celebră în România, dar la Hollywood nu s-a gândit să devină cunoscută. A avut însă acest vis pentru băiatul ei, pentru Tudor.

„Am visat la Hollywood nu pentru mine, am visat la Hollywood pentru fiul meu. Asta și urma să se întâmple. Să plece acolo din Olanda.

În ultimii doi ani de zile am realizat că tot ce am știut eu despre Hollywood nu are niciun fel de valoare sau ce am crezut sau ce am visat, ce visează fiecare artist la Hollywood nu are niciun fel de valoare pentru că acolo este mijlocul cel mai rapid de propagandă pe care îl are Statele Unite. Acolo se găsește, la Hollywood.”, a spus actrița.

„Acolo nimic nu este întâmplător, niciun talentul nu țâșnește așa pentru că este extraordinar de talentat. Acolo totul are ceva în spate. Acolo fiecare face ceva pentru că. Dar asta nu înseamnă că actorii nu sunt mari, sunt niște imenși actori.

Cel puțin generația asta de până în 40 de ani, nu știu cum să spun ca să nu sune foarte rău, ca să facă și să răzbească, au și niște compromisuri în spate. Compromisurile din spate nu sunt neapărat la ceea ce ne gândim noi, gen o actriță trebuie să facă asta, nu, nu despre asta e vorba. Este vorba despre altceva. M-am băgat într-o discuție aiurea. Dacă mă uit acum la un film făcut la Hollywood, mă gândesc în ce scop a fost el făcut. Nu e nimic întâmplător acolo.”, a încheiat Carmen Tănase subiectul.

