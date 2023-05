Imediat după ce Rareș Prisacariu a fost desemnat câștigător la „Românii au talent” 2023, părinții lui au urcat pe scenă și l-au felicitat. Vizibil emoționați și cu lacrimi în ochi, părinții câștigătorului au făcut câteva declarații, pentru protv.ro.

„Noi vom rămâne aceeași oameni, cu gândul să-i oferim lui Rareș șansa de a evolua”

„A fost ca un vis, nu am realizat ce se întâmplă. A fost ca o poveste în mai multe acte (am pornit de la Iași și am ajuns la apogeu, ieri). Prefața a fost în sezonul trecut când dorința lui a apărut urmărind emisiunea și i-a zis soției că i-ar plăcea să fie pe această scenă”, a spus tatăl lui Rareș Prisacariu.

„Mereu spun că parcursul lui Rareș a fost ca o proiecție de film pentru că nu am venit cu niciun fel de așteptare. Totul a fost neașteptat. Noi vom rămâne aceeași oameni, cu gândul să-i oferim lui Rareș șansa de a evolua”, a adăugat și mama câștigătorului.

Cu ce se ocupă părinții lui Rareș Prisacariu

Gina Prisacariu, mama lui Rareș, are 41 ani, s-a născut la Botoșani, într-o familie de cadre didactice. Ea a urmat cariera părinților, iar acum este educatoare la o grădiniță din localitate. Este pasionată de lectură și pictură.

Tatăl lui Rareș Prisacariu, Marius, a studiat Științe Economice și este funcționar public în cadrul Consiliului Județean Botoșani. Este pasionat de istorie și cinematografie, mai notează protv.ro.

Rareș Prisacariu: „Sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună”

„Câștigătorul Românii au talent sezonul 13 este Rareș Prisacariu”, au anunțat Pavel Bartoș și Smiley, în uralele juraților și ale tuturor celor prezenți în seara de 12 mai. Concurentul în vârstă de doar 7 ani și câteva luni a impresionat cu talentul lui la recitat publicul, care l-a votat în număr foarte mare.

La auzul veștii, Rareș Prisacariu a izbucnit în lacrimi, emoționat de tot ce trăiește. Prezentatorii i-au înmânat trofeul și cecul de 120.000 de euro, iar concurentul a reacționat: „Mulțumesc!”.

Ulterior, într-un interviu pe Facebook, el a adăugat: „Sunt foarte bine, sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam să fiu votat, dar nu să câștig premiul cel mare de la «Românii au talent», deci nu mă așteptam. Am avut foarte multe emoții și de aceea cred că am transmis foarte mult. Pe toți românii i-aș sfătui să vină la «Românii au talent», pentru că știu că toți au un har”, a zis Rareș Prisacariu.

Rareș Prisacariu a citit peste 200 de cărți

Rareș Prisacariu e pasionat de citit și de recitat. „Mă numesc Rareș Prisacariu, am împlinit 7 ani și vin din leagănul culturii, de la Botoșani. Și vă invit pe toți cu mare drag la Botoșani, pe meleagurile sfinte ale lui Mihai Eminescu, la Ipotești. Până acum cred că am citit vreo 200 de cărți”, s-a prezentat micuțul în preselecțiile emisiunii „Românii au talent”.

Și a continuat: „Am citit de mic și am învățat cât de important este cititul, pentru că cititul te face din ce în ce mai înțelept. Autorul meu preferat e Mihai Eminescu. L-am descoperit prin genialitatea lui, prin poeziile lui, prin operele lui de artă.

La «Românii au talent» nici nu visam să vin, mama m-a înscris și când am auzit seara că o să trec mai departe m-au trecut toți fiorii mei. Când o să văd atâta lume, juriul, o să mi se urce sângele la cap de bucurie”, a declarat Rareș, care a prezentat mai multe monologuri în emisiunea de la PRO TV.

Foto: Pro TV

