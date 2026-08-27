Divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka pare să fi fost precedat de o serie de schimbări în ceea ce privește proprietățile deținute de cei doi. Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO, documentele cadastrale consultate în zona Văii Prahovei arată că mai multe bunuri importante figurează separat pe numele fostului cuplu.

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Până acum, atenția s-a îndreptat în special spre casa lor de la mare, loc în care familia și-a petrecut de-a lungul anilor perioadele de vacanță. După despărțire, Andreea Ibacka a dezvăluit că își construiește singură o nouă locuință pe litoral.

Însă, potrivit documentelor cadastrale consultate de sursa citată, Cabral și Andreea Ibacka au avut și proprietăți importante în zona Poiana Câmpina. Cronologia actelor ridică semne de întrebare, mai ales pentru că unele modificări au avut loc înainte ca divorțul celor doi să devină public.

Andreea Ibacka figurează cu o casă și un teren de peste 3.400 de metri pătrați

Potrivit documentelor cadastrale, Andreea Ibacka figurează ca proprietară a unui teren intravilan de 3.401 metri pătrați, pe care se află și o locuință cu parter, cu o suprafață construită de 81 de metri pătrați. Actele arată că Andreea Ibacka a dobândit inițial, în 2018, jumătate din teren. Ulterior, în 2020, a dobândit și jumătate din construcție.

O nouă schimbare apare în iulie 2022, când aceasta a dobândit, printr-un alt act notarial, și cealaltă jumătate din teren și din casă. În documentația cadastrală consultată de CANCAN.RO, Andreea Ibacka este singurul nume care mai figurează ca proprietar al imobilului.

Astfel, proprietatea, care a fost ridicată în perioada căsniciei, a ajuns integral pe numele Andreei Ibacka în acte, înainte ca divorțul să fie făcut public.

Cabral a dobândit două terenuri în august 2025

O altă operațiune apare în documente trei ani mai târziu. La data de 27 august 2025, Cabral a dobândit, prin act notarial, două terenuri intravilane în Poiana Câmpina. Unul dintre terenuri are o suprafață de 3.280 de metri pătrați, iar cel de-al doilea măsoară 623 de metri pătrați. În total, Cabral figurează ca proprietar al unei suprafețe de 3.903 metri pătrați, cu o cotă de proprietate de 1/1.

Pe cele două loturi nu figurează construcții, potrivit informațiilor prezentate în documentele cadastrale.

Actele folosesc însă termenul generic de „convenție” pentru această operațiune. În lipsa contractului notarial propriu-zis, nu se poate spune cu certitudine că terenurile au făcut obiectul unui partaj între Cabral și Andreea Ibacka.

Cât ar putea valora proprietățile celor doi

Potrivit informațiilor publicate, terenuri intravilane cu suprafețe de aproximativ 3.400-3.500 de metri pătrați, situate în Poiana Câmpina, sunt ofertate în prezent la prețuri cuprinse între 50.000 și 55.000 de euro, adică aproximativ 15 euro pe metru pătrat.

Prin comparație, cele două terenuri dobândite de Cabral, care însumează aproape 4.000 de metri pătrați, ar putea avea o valoare orientativă cuprinsă între 55.000 și 70.000 de euro. Valoarea finală poate varia însă în funcție de amplasament, acces și utilități.

În cazul Andreei Ibacka, situația este diferită, deoarece terenul de 3.401 metri pătrați include și o casă. O proprietate comparabilă din aceeași zonă, cu o locuință de aproximativ 81 de metri pătrați și un teren de 2.195 de metri pătrați, este ofertată la aproximativ 92.000 de euro.

Pe baza acestor comparații, proprietatea Andreei Ibacka ar putea avea, orientativ, o valoare cuprinsă între 95.000 și 120.000 de euro.

Schimbările din acte au avut loc înainte ca divorțul să devină public

Cronologia documentelor este unul dintre elementele care atrag atenția. Mai întâi, casa și terenul de la Poiana Câmpina au ajuns integral pe numele Andreei Ibacka, în urma modificărilor înregistrate în acte.

Ulterior, pe 27 august 2025, Cabral a dobândit pe numele său două terenuri care însumează 3.903 metri pătrați.

Toate aceste schimbări au avut loc înainte ca divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka să devină public. Totuși, fără acces la contractele notariale care au stat la baza operațiunilor, nu se poate stabili cu certitudine dacă transferurile de proprietate au reprezentat un partaj sau au avut o altă natură juridică.

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