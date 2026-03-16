Paul Thomas Anderson, premiat pentru regie

Regizorul Paul Thomas Anderson a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor pentru modul în care a construit povestea din „One Battle After Another”, un film intens și complex, remarcat pentru stilul vizual și pentru construcția atentă a personajelor.

„Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Te fac să muncești serios pentru unul dintre acestea. Apreciez cu adevărat. Împart acest premiu cu un prieten de-al meu, de dincolo de umbre, pe nume Adam Sumner. Este acum într-un bar foarte mare, sus, în cer, bea un gin tonic și este atât de fericit pentru mine și pentru echipa noastră.

Vreau să mulțumesc Academiei că a considerat munca mea demnă de această cea mai înaltă onoare. Și colegilor mei nominalizați, Chloe, Ryan, Joaquin și Josh. Nu aș putea cere o companie mai bună. Este o onoare să fiu numărat printre voi.

Va exista mereu o îndoială în inima ta că poate nu meriți. Dar nu există nicio îndoială în privința bucuriei de a-l avea. Sunt aici datorită credinței oamenilor în mine. Ei îmi oferă încrederea și timpul lor. Iar acesta este cel mai frumos lucru când faci parte dintr-o echipă de film: să fii alături de oameni. Pentru că avem nevoie unii de alții.

Acesta este un dar minunat și sunt atât de fericit să numesc cinematografia casa mea. Este cu adevărat extraordinar. Mulțumesc din toată inima. Îmi place enorm. Mulțumesc, băieți. Mulțumesc foarte mult”, a spus Paul Thomas Anderson.

Criticii au lăudat regia pentru ritmul narativ și pentru felul în care Anderson reușește să combine drama personală a personajelor cu o poveste amplă, plină de tensiune.

Filmul care a dominat gala

„One Battle After Another” a mai câștigat și alte distincții importante în timpul galei, ajungând la un total de cinci premii Oscar.

„One Battle After Another” îl are în rol principal pe Leonardo DiCaprio, într-un film care urmărește o poveste complexă despre putere, conflicte și alegeri morale.

Producția a fost lăudată pentru scenariu, interpretări și regie, iar succesul de la Oscar confirmă aprecierea criticilor și a Academiei pentru filmul semnat de Paul Thomas Anderson.

